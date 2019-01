La Sub 23 tricolor

Una de las cosas que más rompía los ojos en el primer día de entrenamientos de Nacional en este 2019 (hasta ahora el único abierto a los medios de prensa) del pasado miércoles 2 era la juventud del plantel.



Los recién ascendidos (10) corrían juntos, como observando el panorama y aún tímidos en su primer día con los mayores, mientras que los jóvenes, pero que ya tienen un roce en Primera, se entreveraban con los más grandes.



Precisamente, teniendo en cuenta el plantel que inició la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, sólo cuatro futbolistas superan los 30 años: Esteban Conde (35), Marcos Angeleri (35), Gonzalo “Chory” Castro (34) y Sebastián Fernández (33).



Después hay apenas cuatro jugadores que entran en la franja entre 25 y 29 años, que son Rafael García (29), Matías Zunino (28), Luis Mejía (27) y Gabriel Araújo (25).



Los restantes 26 jugadores tienen menos de 25 años y 15 de ellos (44%) no alcanzan ni siquiera los 22 años.



Nacional dejó bien en claro puertas adentro y públicamente la idea de mechar mucho más en Primera a jugadores de lo que da a llamar como la “Cantera inagotable” de sus formativas y en la pretemporada la está llevando adelante con el ascenso de juveniles y la confianza en los que ya estaban. Claro está que esta medida va de la mano con el hecho de necesariamente bajar el presupuesto del plantel.



Teniendo en cuenta los 34 jugadores que comenzaron los trabajos, Nacional tiene un promedio de edad de 22.6 años, poco más de tres años y medio menos que el plantel que empezó la pretemporada en 2018 (26 años).



Para tener una noción de los que significa esta cifra hay que resaltar que, por ejemplo, el promedio de las selecciones que jugaron el Mundial fue de 27.4 años y que la selección de menor edad que jugó la Copa del Mundo fue Nigeria (24.9). Francia, campeona del mundo, tenía un promedio de 26.4.



Por otro lado, River Plate, campeón de la Libertadores, tenía un promedio de edad de su plantel de 25.6 años.



No hay que perder de vista que Nacional tendrá altas, pero no serán muchas, apenas una por línea. La prioridad es un zaguero, dos volantes y un centrodelantero.





¿EL EQUIPO? A 16 días del primer clásico del año (amistoso), ¿cuál podría ser una oncena titular? Sin dudas que no deja de ser más que un juego, porque hay que empezar a vislumbrar la opinión de Domínguez y el conocimiento que va teniendo del plantel y desde ese punto de vista el DT ni siquiera ha mostrado pistas.



Pero teniendo en cuenta los jugadores de más experiencia y los que se han sumado, un equipo para ese día podría ser con Esteban Conde (o Luis Mejía); Matías Zunino, Guzmán Corujo, Rafael García y Matías Viña; Christian Oliva, Gabriel Neves; Brian Ocampo, Seba Fernández, Gonzalo Castro; Thiago Vecino, en un 4-2-3-1 (sistema que ha usado Domínguez), o pasar a un 4-4-2 con Maxi Villa en el lateral derecho, Zunino en el medio y saliendo Ocampo. Este equipo tendría un promedio de 25.7 años.



Hay que ver cómo y cuándo se suman las altas y la situación de Bergessio, que a esta altura está afuera de Nacional.

BERGESSIO ESTÁ CASI AFUERA...



Gonzalo Bergessio está prácticamente afuera de Nacional. El club le hizo una propuesta salarial que fue inferior a lo que ganaba en el 2018 y el centrodelantero nacido en Córdoba decidió rechazarla. Además, tiene cuatro propuestas muy interesantes desde lo económico, las principales de Deportivo Cali e Independiente Santa Fe de Colombia. De no existir una gestión de último momento por parte de Nacional, el jugador no continuará.



AMARAL ESTÁ MÁS CERCA...



Nacional tiene bastante encaminado el regreso de Rodrigo Amaral a la institución. Lo que falta es solucionar la desvinculación con Racing, club en el que el propio futbolista señaló que no será tenido en cuenta. “Por lo que me dijeron falta un ‘ok’ para que pueda volver a Nacional. Estoy esperando un llamado y que arreglen entre los clubes y ya estaría. En Racing ya me dijeron que no voy a ser tenido en cuenta”, dijo Amaral en el programa Tuya y Mía.