La sub 17 necesita sumar ante Perú para estar en la Copa del Mundo

Sumar. Eso es lo que necesita Uruguay esta tarde, cuando enfrente desde las 18.30 a Perú, para ganarse uno de los cupos que otorga el Sudamericano Sub 17 para el Mundial de la categoría que se disputará en Brasil entre el 2 y el 24 de noviembre de este año.

La clasificación podría estar encaminada o incluso conseguida si en la fecha pasada la Celeste hubiera podido mantener el triunfo por 2-0 que llevaba ante Chile, pero los trasandinos se repusieron, terminaron ganando 4-2 y no solo clasificaron ellos, si no que dejaron complicado a Uruguay.



El empate entre Perú y Ecuador fue lo que le dio una chance más a los de Alejandro Garay que ahora enfrentarán a los locales sabiendo que sumando tienen asegurada su clasificación a la Copa del Mundo.



Lo cierto es que Uruguay en este momento suma cuatro puntos, mientras que tanto incaicos como ecuatorianos tienen dos. En caso que la Celeste gane, ya nada le impedirá la clasificación a los celestes, mientras que un empate lo podría dejar afuera en caso de que se dé un milagro: una goleada de Ecuador frente a Argentina a última hora.



Es que si los celestes empatan con Perú llegarán a cinco puntos y Ecuador, en caso de ganarle a Argentina, también sumarán cinco unidades aunque la diferencia de goles le es mucho más favorable a Uruguay. Los de Garay tienen y seguirían en un saldo de 0, mientras que Ecuador actualmente tiene -4 por lo que precisaría una goleada muy importante ante una selección albiceleste que lidera, que no recibió goles y que está a un paso de ser campeón.



Justamente, Argentina y Chile son las únicas selecciones que todavía tienen chances de convertirse en campeones de este certamen y por eso jugarán a segunda y tercera hora.



Los trasandinos chocarán con Paraguay, que ya no puede quedar segundo, pero que tienen que asegurar su clasificación, mientras que Argentina se verá las caras con Ecuador en un duelo que enfrentará al primero con el último del hexagonal.

El historial entre celestes e incaicos tiene un saldo favorable para los uruguayos ya que se enfrentaron en nueve ocasiones por un Sudamericano y siete de ellos fueron victorias para los uruguayos, mientras que uno de los juegos restantes finalizó en empate y el otro con triunfo para la selección peruana.



Luego de la ausencia en la Copa del Mundo que se disputó en India, en 2017, Uruguay se ilusiona con volver a este certamen y está a 90’ de conseguirlo con lo que significa. Enfrente tendrá a un rival que contará con el apoyo del público y que además con un triunfo logrará avanzar al Mundial y dejaría sin Copa del Mundo a los celestes.



Tras casi un mes de actividad muy intensa, esta noche finalizará el Sudamericano y con Uruguay en busca de una clasificación muy importante y que la Celeste merece por lo que demostró en la gran mayoría de los partidos. Salvo excepciones, los dirigidos por Alejandro Garay tuvieron un buen desempeño durante este certamen y por eso alcanzar el Mundial sería una merecida recompensa para un plantel que demostró estar a la altura y tener muy buenos valores dentro de su plantel y en las distintas líneas, tanto de ataque como en defensa.