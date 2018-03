Los Sub 20 fueron homenajeados

Ayer por la noche, tras la habitual reunión de la Comisión Directiva de Nacional, los dirigentes tricolores encabezados por el presidente José Luis Rodríguez recibieron al plantel tricolor que el pasado sábado se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en el Estadio Centenario venciendo a Independiente del Valle 2-1, en un hecho histórico para el fútbol uruguayo ya que fue la primera vez que un equipo de Uruguay se consagró en este certamen, que disputó en este 2018 su cuarta edición.



Así, cada uno de los dirigentes de Nacional felicitó a los jugadores y los homenajeó por el logro conseguido, que sigue demostrando lo bien que trabaja el club en formativas, con el accionar de varias personas que están detrás de la formación de jugadores.



El plantel de Nacional Sub 20, que fue dirigido por Rudy Rodríguez, con Tabaré Alonso como ayudante y la preparación física de Gonzalo Herrero estuvo conformado por: Franco Israel, Leandro Lozano (capitán del equipo), Mathías Laborda, Nicolás Rodríguez, Santiago Merlo, Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Emiliano Sosa, Juan Manuel Sanabria, Brian Ocampo, Guillermo May (el goleador del equipo con cinco tantos en el certamen), Thiago Vecino, Ronaldo Barrios, Sebastián Paz, Santiago Rodríguez, Agustín Buffa, Lucas Espinosa, Agustín Chopitea, Alfonso Trezza y Facundo Parada.