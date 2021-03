Suárez y el trámite para el pasaporte italiano: "Me dieron material para estudiar bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diario La Repubblica, que tuvo acceso al informe del interrogatorio a Luis Suárez en relación al supuesto amaño del examen de ciudadanía italiana que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, dejó en claro que el delantero uruguayo admitió que recibió material "para estudiar bien" porque "se podía pedir en el examen".

En interrogatorio el salteño habló de todo el proceso. “El profesor Spina me envió el correo electrónico con el archivo adjunto en pdf y me dijo que tenía que estudiarlo bien porque ese texto se podía pedir en el examen”. Este es, como lo describe el diario italiano, el pasaje clave del interrogatorio al futbolista uruguayo, realizado el pasado 18 de diciembre en videoconferencia con los fiscales Paolo Abbritti y Giampaolo Mocetti, en presencia de un intérprete de habla hispana.

Para la fiscalía, esta es la confirmación de que la prueba de italiano aprobada en la Universidad para Extranjeros de Perugia fue una farse, dado que al uruguayo se le dio la oportunidad de conocer las preguntas con anticipación y memorizar sus respuestas.

La Repubblica, que leyó el acta de la audiencia de Suárez, que duró unos cuarenta minutos, también revela las preguntas que recibió el futbolista y sus respuestas.

Suárez cuenta que el interés de Juventus apareció "hacia finales de agosto, principios de septiembre, primero recibí una llamada de Nedved, luego de Paratici", que al principio se comunicaron para “saber si estaba interesado en la negociación".

Además, también subrayó que “Paratici me dijo que me habían contactado porque pensaban que yo tenía un pasaporte italiano como mi esposa. Le respondí que no lo tenía, solo había empezado a solicitar todos los certificados necesarios en el países donde viví" y que "entre el 8 y el 10 de septiembre comencé las lecciones" de italiano.

El delantero uruguayo indicó que tras cancelarse la posibilidad de vestir a la Juventus habló con las autoridades del club. "Paratici me llamó cuando estaba en el aeropuerto para decirme que había tomado la mejor decisión para mi familia. Dos días después el presidente Agnelli me llamó para decirme que lamentaba que la negociación no se hubiera realizado. Y me agradeció lo que había hecho para facilitar la negociación, también forzando las relaciones con el Barcelona”.