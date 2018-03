Giménez: "Suárez no te regala nada, no le importa que seas compañero de selección"

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, tras la victoria por 4-0 contra el Leganés, que Antoine Griezmann es un jugador "magnífico, que lo hace todo bien", y remarcó que su equipo va "partido a partido" en la Liga con "mucho trabajo y mucha humildad".



"Veo a Griezmann magnífico. Es un jugador que hace todo bien", explicó el central, que resaltó la "racha muy positiva" de su equipo: "Llegamos en una gran forma para afrontar el partido contra el Barcelona, estamos tranquilos y a ver qué es lo que pasa".



"Todos los partidos para nosotros son finales. Está claro que hoy era una final y por ahí escuche en la gente comentarios que decían de dar descanso a jugadores importantes. Este equipo siempre muestra que cada partido que jugamos siempre es una final y trataremos de ganarla", añadió.



"No pensábamos en el Barcelona en absoluto antes de este partido y quedó demostrado. Todo el partido hemos estado concentrados en lo que queríamos hacer, que era ganar. Y ahora a pensar de a poco en el Barcelona, que quedan pocos días. Lo tomaremos como todos los partidos, como una final más", agregó.



Enfrente tendrá a su compatriota Luis Suárez. "Yo trato de aprovechar las oportunidades. No es lindo entrar por la lesión de un compañero, así como le tocó entrar cuando yo me lesioné a otros compañeros. Las oportunidades siempre se tratan de aprovechar y sabemos que tengo opciones de jugar el fin de semana", expuso.



"Lo voy a preparar bien el partido. Va a ser un duelo que lo conocemos a Luis Suárez, que es muy competitivo, no te regala nada, no le importa que seas compañero de selección o lo que sea. Juega siempre de la misma forma y nosotros igual. Con Diego (Godín), si hay algo que entendemos, es que fuera de la cancha somos todos amigos, pero dentro cada uno defiende su camiseta y su trabajo".



Giménez destacó la "confianza bárbara" de su equipo para el duelo del próximo domingo ante el Barcelona y apostó por el "partido a partido" en la lucha por la Liga: "Transmitirle a la gente que seguimos con la misma mentalidad de ir pasito a pasito con mucho trabajo, con mucha humildad y veremos si podemos celebrar algo".



Barcelona recibirá al Atlético Madrid el próximo domingo a las 12.15 horas de Uruguay por la fecha número 27 de la Liga. Con un partido menos disputado, el elenco blaugrana acumula 65 puntos, cuatro más que el colchonero.