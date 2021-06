Suárez en la previa con Argentina: las críticas, los elogios, su última Copa América y Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de viajar a Brasil para disputar la Copa América, Luis Suárez dialogó con los medios de forma virtual y, entre otros temas, dejó en claro al igual que Edinson Cavani que esta será su última participación con la Celeste en el certamen continental más importante de selecciones.

"Uno es consciente de la edad que tiene. A medida de que van pasando los años uno se da cuenta que está más cerca y está claro que la Copa América para mí sería la última. Para la próxima llegaría muy mayor (37 en 2024) y no da para estar ocupando un lugar cuando uno ya no siente que está ayudando al equipo. Hay jugadores que vienen con muchísima hambre e ilusión y dejarles un lugar sería lo más indicado", expresó.

"Queremos hacer una buena Copa América, dejar la mejor imagen posible. Obviamente siempre con el deseo de lograr una Copa América que sería increíble para nosotros. Jugadores y potencial tenemos de sobra", añadió.



El máximo artillero histórico de la selección fue consultado acerca de si ahora había que entrar en la "Zona Suárez", como dijo Diego Simeone en la recta final de LaLiga de España, y contstó que hay "que entrar en la zona de ganar partidos con la selección" porque "eso es lo que importa y lo que uno quiere".



El salteño no ocultó su molestia con lo mostrado en los últimos juegos de Eliminatorias contra Paraguay y Venezuela: "Obviamente que con los partidos que hicimos de Eliminatorias no estamos conformes, no era lo que queríamos. Además de no conseguir resultados, en sensaciones de juego estamos en un debe con nosotros mismos porque sabemos que podemos dar más. Por eso hay que aprovechar estos días de entrenamiento para corregir de cara a la Copa América".



Asimismo dijo que en el plantel deben "convivir con la ambición de querer conseguir cosas importantes". "Cada torneo que asumimos con la selección lo tenemos que vivir de la misma manera: las ganas de demostrar que queremos conseguir el objetivo que en este caso es la Copa América", sumó.

Luis Suárez compartió el tierno mensaje que le enviaron sus hijos para despedirlo By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Luis Suárez compartió el tierno mensaje que le enviaron sus hijos para despedirlo

En ese sentido, pidió "estar alejados de las críticas y de los elogios también". "Si nos guiamos por eso, siempre te van a criticar y siempre va a haber gente que te va a dar para adelante también. Yo aprendí que el elogio te debilita y tenemos que ser conscientes en hacer nuestro trabajo. Somos los primeros que queremos ganar y el delantero es el primero que quiere hacer goles, no lo hacemos por gusto", remarcó.



Por otra parte, respecto a la posibilidad de volver a enfrentar al viernes a Lionel Messi, su íntimo amigo y confidente, sostuvo: "La relación es siempre de amistad. Obviamente que dentro de la cancha no la hay, como me pasó cuando me tocó enfrentarlo con Barcelona y otras veces con Argentina".



Por último, el salteño opinó sobre la realización de la Copa América en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus: "Somos conscientes de que no tenemos ni voz ni voto a la hora de tomar decisiones. Somos los protagonistas y lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos toca que es defender a la selección y nunca le vamos a decir que no".



"Sí estoy totalmente de acuerdo como muchos compañeros de otras selecciones que no están de acuerdo en jugarla por la pandemia que se está viviendo, pero también somos conscientes que en Brasil se están jugando todos los torneos locales, Libertadores, Sudamericana, Eliminatoria y te dan la seguridad de que se pueda jugar ahí sin problema", finalizó.