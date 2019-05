Suárez fue operado y Barcelona dice que estará de baja entre cuatro y seis semanas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero uruguayo Luis Suárez fue operado anoche de una lesión meniscal interna, lo que le llevará a estar de baja entre cuatro y seis semanas, hecho que le privará de jugar la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia.



El FC Barcelona informó en un comunicado que el jugador se sometió anoche "a una artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna por el doctor Cugat y bajo la supervisión de los servicios médicos del club".



Suárez jugó su último partido el pasado miércoles en el campo del Liverpool, donde el Barça fue eliminado de la Liga de Campeones en la ronda de semifinales.



Suárez arrastra desde hace meses molestias en la rodilla derecha, e incluso llegó a ser tratado durante la temporada con células madre para regenerar la articulación.



El futbolista ya estuvo de baja por "molestias en la rodilla derecha" durante dos semanas, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre de 2018.



El uruguayo había mostrado su deseo de poder estar en la cita continental en una entrevista con el diario Mundo Deportivo en febrero pasado.



"Si tengo salud y estoy bien, sí (quiero jugarla). Ojalá", dijo Suárez, que en respuesta al otro diario deportivo catalán Sport afirmaba entonces haber dejado atrás sus problemas en la rodilla derecha.



Estas molestias habían empañado su temporada pasada y el inicio de la actual.



"La verdad es que no quiero ni hablar del tema porque desde el parón (de Liga navideño) no he tenido ni el más mínimo dolor", afirmaba en febrero.



"Llevo un mes limpio, sin dolor, cuidándome, trabajando para no tener ese dolor", añadía entonces el delantero del Barça.



Con LaLiga ya ganada y tras caer eliminado en semifinales de la Liga de Campeones, el delantero azulgrana y los servicios médicos del club han decidido que era el momento de realizar la intervención.



Luis Suárez se perderá, por tanto, la final de la Copa del Rey, que el Barcelona disputará ante el Valencia, en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo.



Ahora, el objetivo es llegar a tiempo de disputar con Uruguay la Copa América, que se jugará del 14 de junio al 7 de junio en Brasil.