Suárez, sobre Messi: "No lo veo en ningún otro lugar que no sea Barcelona"

Luis Suárez le recomendó a Lionel Messi quedarse en el Barcelona. Es sabido que existe una gran amistad entre ambos jugadores y sus familias desde hace mucho tiempo por todo lo que compartieron defendiendo al azulgrana.

Aunque ahora el uruguayo pertenece al Atlético de Madrid y a pesar de ser rivales en cancha, su relación continúa y ninguno pierde la oportunidad de felicitar al otro o de darle algunos consejos.

"Si me pregunta, como amigo, qué hacer, no lo veo en ningún otro lugar que no sea en Barcelona, no le vendría bien", declaró el "Pistolero" en una entrevista del canal TV3 de Catalunya.

Para el salteño, lo mejor que le podría pasar a Messi es "tener un final de carrera de 4, 5, 6 años, los que él quiera, en el club que ha sido más feliz. En el equipo que lo ha dado todo por él y él también lo ha dado por el club llevándolo hasta arriba con todos los premios que obtuvo".

El delantero argentino tiene contrato con el equipo que dirige Ronald Koeman hasta el final de la temporada, pero aún no ha hecho pública su decisión de permanecer ni ha negado su posible salida al Manchester City o al Paris Saint Germain. Aunque se dice que Jorge Messi, padre del rosarino, ya le dio el visto bueno el presidente del Barcelona, Joan Laporta sobre la permanencia de su hijo.

