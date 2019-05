Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez será sometido a una artroscopía por una lesión de meniscos, según informó el Barcelona. El delantero tiene una lesión meniscal interna de la rodilla derecha y se perderá la final de la Copa del Rey.

Si no hay complicaciones, el uruguayo podría volver a las canchas en 20 días y llegar sin problemas para disputar la Copa América con Uruguay.



La lesión de Suárez no es en la misma rodilla donde sufrió la lesión de meniscos previa al Mundial 2014, que era la izquierda. En ese caso, desde que fue operado el 21 de mayo de ese año tardó 28 días en volver a disputar un partido.



La artroscopía estará a cargo del doctor Ramón Cugat, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Barcelona.



El club informó que "posteriormente se informará de la evolución de la intervención y del tiempo de baja aproximado".



Cuando no hay complicaciones, este tipo de lesiones suelen tomar un tiempo aproximado de 20 días de recuperación. Esto implicaría que Suárez se pierda los tres partidos que le quedan esta temporada con el Barcelona, pero llegue con tiempo suficiente para disputar la Copa América.