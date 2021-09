Suárez y Josema en la previa a la Champions: "soñar en grande" y "el equipo por encima de los nombres"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy arranca la fase de grupos de la Champions League y el Atlético de Madrid de los uruguayos José María Giménez y Luis Suárez debutará este miércoles. El último campeón del fútbol español enfrentará a Porto desde las 16.00 horas. El partido se televisará por Fox Sports 2.

Los dos uruguayos dejaron sus sensaciones en la previa. El Pistolero publicó un mensaje en redes sociales: "Preparados para mañana y siempre con la ilusión de soñar en grande. ¡Vamos equipo!".

Josema, en tanto, atendió a los medios este martes. "La llegada de Antoine (Griezmann) potencia al grupo y al equipo, hace que crezca la competencia entre nosotros, así crece la competencia individual, y esforzarte muchísimo más. Creo que tenemos un gran plantel. Después, los hechos demostrarán si estamos a la altura de todos los equipos o no", valoró el zaguero.



"Tenemos un gran plantel de muchísimos nombres, pero con estos nombres tenemos que conseguir que se forme un gran grupo y equipo. Que el equipo esté por encima de los nombres. Eso va a definir si somos favoritos, ganamos cosas o no lo logramos", añadió Giménez.



Para ello, Josema remarcó que hay que poner "al grupo por delante de todo". "Sabiendo que hay muchísimos partidos en el año, si Dios quiere, y todos los compañeros que están en el plantel son muy importantes. Sabiendo que hay que crecer y para ello hay que estar todos bien, teniendo el grupo por delante y aportando el máximo desde donde nos toque estar el día del partido va a ser que podamos conseguir cosas importantes", valoró el central uruguayo", acotó.



"La realidad es que nosotros competición que nos ponen por delante, competición que queremos ganar y llegar lo más lejos posible. Nos estamos preparando para eso. Cómo respondamos nosotros va a definir si estamos para ganarla o no", sostuvo Giménez, que ya vivió la vuelta del público en LaLiga al Wanda Metropolitano y ahora lo hará en la Champions: "No me quiero imaginar lo que será mañana la gente. Saben que los necesitamos. Necesitamos su apoyo".



Enfrente estará el Oporto. "El año pasado hizo una gran Champions. Este año tienen un gran equipo también. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, como todos en la Champions, y sobre todo es el debut. En esta fase de grupos, cada punto es importantísimo y más cuando juegas de local. Tenemos que hacer nuestro partido y tratar de conseguir los tres puntos", declaró.