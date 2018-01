Suárez estrena 2018 con gol y un nuevo récord

Levante no llevó a cabo demasiada oposición ante un Barcelona que estaba inspirado y que se terminó llevando de manera muy cómoda un triunfo por 3-0 que lo sigue manteniendo en lo más alto de La Liga.



Iban 12' cuando apareció Lionel Messi para poner la apertura del marcador. Desde ese momento se comenzó a cerrar el partido. Pese a que Levante complicó en un par de ocasiones, el equipo de Erick Cabaco bajó los brazos cuando Luis Suárez estiró la ventaja.



Faltaban siete minutos para terminar el primer tiempo cuando el uruguayo tomó la pelota de aire y la colocó en el segundo palo anotando así un golazo, que no será uno más en su carrera en Barcelona.



Con este gol, el "Pistolero" superó a Samuel Eto´o en la tabla de goleadores del club ya que alcanzó los 132 goles y quedó un tanto más arriba de los 131 que tenía el africano que ahora quedó relegado a la octava posición.



Suárez sabe además que tiene muy cerca al sexto máximo anotador, que es el español Paulino Alcántara, que suma 143 goles. Más allá de allí, se hace un poco más difícil para seguir escalando ya que Josep Escola (quinto en esa tabla) tiene 167 goles anotados con la camiseta de Barcelona.



Pero el gol de Luis Suárez no fue el que cerró el triunfo culé, sino que apareció Paulinho para finiquitar el partido tras una gran asistencia de Lionel Messi que encontró al brasileño dentro del área chica.



Barcelona sigue líder, invicto y comenzó el 2018 con un triunfo. Luis Suárez sigue en racha, con el arco entre ceja y ceja y continúa superando récords con la camiseta culé.