Suárez sobre la chance de que Gómez llegue al Barcelona: "Está con muchísima ambición"

Luis Suárez se refirió a la posibilidad de que el club incorpore otro centrodelantero como alternativa para él y que así pueda conseguir un mayor descanso en el transcurso de la temporada. "Que quieran traer a un delantero joven, obviamente, bienvenido sea porque aprenderá y uno intentará enseñarle cosas porque convivir con ser el '9' del Barça no es fácil. Tienes que estar con la presión día a día. Me pasa a mí con la trayectoria que tengo que pasan dos partidos sin marcar y ya dicen que hay que cambiarme, así que hay convivir con eso y estar bien preparado. Yo soy hincha del club y si me piden mi opinión, intentaré ayudar. El Barça me ha dado muchísimas cosas y yo estaré encantado de poder ayudar", señaló en una entrevista concedida en Mundo Deportivo.

Consultado sobre si el indicado para ocupar ese lugar es Maximiliano Gómez, contestó: "Puede ser, desde que llegó a la Liga está creciendo muchísimo, es un '9' muy corpulento, está con muchísima ambición, va mejorando técnicamente, va mejorando con sus actitudes, también con las tarjetas, que lo hablé con él en su momento por la experiencia que tengo en esa clase de cosas. Pero no debe cambiar su forma de jugar. Tanto él como otros jóvenes pueden hacerlo bien".

Los problemas de rodilla

"Tengo plena confianza en los médicos del club y los ‘fisios’ con el tratamiento que se hizo, pues desde que pasó el parón de diciembre no he vuelto a notar ninguna molestia. Confié bien en las personas que tenía que confiar y eso me hace jugar tranquilo y relajado. No hace falta pasar por el quirófano. Es otra de las cosas que se han dicho que en ningún momento se habló del quirófano. Así que no es algo que contemplo".

La chance de que vuelva Neymar

"Él esta en París, está feliz, contento, y de acá a lo que pase o lo que decida él, será una decisión suya y del París si lo deja salir. Si vuelve al Barça, obviamente yo estaría encantado de la vida porque quiero estar rodeado de los mejores, pero de ahí a lo que pase ya se verá".

Las críticas a Coutinho

"También hay que saber que estás en el Barça y hay que convivir con eso y se le agrandó un poco las cosas, pero hay que defenderlo porque por algo está aquí, tiene que seguir creciendo y saber convivir con estas situaciones".

La posibilidad de ir por otro triplete

"Tenemos la obligación de intentar ganarlo todo. Nuestra mentalidad es ganar todos los títulos posibles. Ahora tenemos las semifinales de Copa en unos días, en la Liga tenemos un buen margen de puntos que no podemos desaprovechar y en la Champions ya tenemos bastante experiencia para no tener ningún traspié".

Su futuro

"Por ahora me quedan unos años de contrato y estoy muy feliz acá y quiero seguir haciendo en este club. Pero nunca se sabe, puede llegar un momento que el club necesite un recambio o uno mismo necesite un cambio. Pero si depende de mí, aún voy a estar muchos años porque estoy encantado aquí, igual que mi familia".