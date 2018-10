Suárez y Cavani salen a escena

Los dos grandes delanteros de la selección uruguaya, Luis Suárez y Edinson Cavani juegan hoy sus respectivos partidos por Champions League. Barcelona visita a Tottenham en Wembley y el PSG por su parte, recibe a Estrella Roja en París.



Barcelona viajó a Londres tras tres partidos sin poder ganar y además, los ojos están puestos en Luis Suárez. Es que los medios españoles han hecho hincapié en la sequía goleadora del “Pistolero”. El salteño no marca un tanto fuera del Camp Nou en Champions desde hace más de tres años. Su último gol fue el 16 de septiembre de 2015, cuando anotó en el campo de Roma en un partido que acabó con un empate 1 a 1.

Lejos está Suárez de aquellos goles que fueron fundamentales para que Barcelona consiguiera su última Champions en 2015. En aquella oportunidad convirtió goles importantes en salidas del Camp Nou, como la cancha del Manchester City o el del PSG.



Y aunque el técnico Ernesto Valverde no hace otra cosas que defender a su delantero, porque asegura que le aporta más cosas que los goles al equipo, da la impresión que se siente la falta de sus conquistas.



“Tiene ocasiones, es bueno. Sólo esperamos que los balones empiecen a entrar. Luis es un seguro para nosotros”, dijo Valverde, quien aseguró a su vez que Wembley es el mejor escenario para que el salteño pueda reivindicarse. “Sin duda es el mejor sitio y somos conscientes de los problemas fuera de casa. No sólo nosotros, si no al resto de los equipos les cuesta. Salvo en partidos determinados, que puede haber resultados más abultados”, afirmó el entrenador culé.

Barcelona llega sin victorias, con problemas defensivos y con la versión de prensa de que hay un divorcio entre Messi y Piqué. Sin embargo, Tottenham tampoco llega de la mejor manera: con cinco bajas importantes, tres de titulares indiscutidos. Alli y Vertonghen sufren lesiones musculares, Dembélé y Aurier están sentidos en el adductor y Eriksen sufre un virus estomacal que ya le dejó sin jugar ante el Huddersfield el sábado pasado por la Premier. Los cinco están descartados según la versión oficial del club inglés.



PSG, mientras tanto, recibe a Estrella Roja de Belgrado con la imperiosa necesidad de ganar después de debutar esta temporada en Champions League cayendo ante el Liverpool en Anfield. De no ganar, la cosa se complicaría para los parisinos en un grupo complicado donde después jugarán dos encuentros seguidos ante el Napoli.

Por lo tanto, el técnico Thomas Tuchel pondrá toda la carne en el asador. Seguramente pueda alinear al equipo con: Areola; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Marquinhos, Rabiot, Di María; Mbappé, Neymar, Cavani.



El Parque de los Príncipes abrirá sus puertas por primera vez en la presente edición de la Champions, para recibir a un Estrella Roja de Belgrado que ya sumó puntos. El equipo que dirige Vladan Milojevi consiguió un gran resultado en la fecha anterior al igualar sin goles ante el Napoli.