Suárez se acordó de Lasarte y avisó: "Del fútbol me voy a ir cuando lo decida yo"

En diálogo con ESPN, Luis Suárez recordó el empuje que tuvo en su carrera por la confianza que le entregó Martín Lasarte y avisó que el final llegará cuando él compruebe que ya no está en condiciones. "No me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo".

El delantero del Atlético de Madrid resaltó que nunca fue un futbolista de bajar los brazos y recordó sus inicios en Primera en Nacional. "Soy un jugador que siempre me caractericé por ser un cabeza dura. Cuando intento dos, tres veces y no me sale, no soy de esos jugadores que baja la cabeza o va a desaparecer. Voy a seguir intentando porque es mi forma de ser desde chico. El entrenador que tuve como Martín Lasarte, cuando me criticaban con 18 años, decía 'no miren los goles que está errando el chiquilín. Miren que a la tercera o cuarta el sigue insistiendo y sigue insistiendo y eso es algo que lo va a hacer llegar lejos'. Son cosas que me quedaron y voy a ser siempre así".

El "Pistolero" admitió que no se "esperaba este momento que estoy viviendo en el Atlético", pero describió que lo está "disfrutando muchísimo y agradecido porque tanto el cuerpo técnico como mis compañeros creen en mí, confían y eso lo intento pagar con goles o lo que sea".

​Además, el salteño remarcó nuevamente que está disfrutando su momento en el Atlético de Madrid e hizo hincapié en el hecho de que está demostrando que puede estar en la élite del fútbol. Finalmente, dejó en claro: "Espero seguir los años que sean compitiendo al máximo hasta que sea consciente que hasta ahí llegó. Pero no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo".