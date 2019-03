Stuani sorprende a todos: goleador histórico en solo 59 partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace poco más de 18 meses atrás, el 19 de agosto de 2017 Cristhian Stuani debutaba de forma oficial con una camiseta nueva, la décima distinta de su carrera. Este domingo 10 de marzo, se transformó en el goleador histórico de ese club, el jugador con más goles anotados en esa institución.

El debut del Tala fue especial porque enfrente, en el Atlético de Madrid, tenía a dos compañeros, dos amigos: José María Giménez y Diego Godín. El primero en cancha y el segundo, ausente por suspensión. Era la primera fecha de la temporada 2017-2018 de LaLiga y debutó con dos goles, un doblete logrado por tantos a los minutos 22 y 25, con rapidez, la misma en la que llegó a tener más tantos que nadie.

El Atleti terminó empatando ese partido, con un 2-2 en el Estadi Municipal de Montilivi, pero la historia de Stuani siguió mucho más. Desde entonces hasta este domingo sumó en total 38 goles, uno de ellos por Copa del Rey y todo el resto por la liga española para sumar más que el anterior goleador.

Stuani dejó atrás las 37 anotaciones de Jandro Castro (futbolista español ex jugador del club), que sin embargo llegó a la cifra con los goles en Segunda División. El uruguayo tiene la virtud de anotar todos en Primera y el de Copa ante el Atlético de Madrid.

Incluso, un gol que no se tiene en cuenta pero que por eso no deja de ser importante es el de la Supercopa de Catalunya hecho contra Barcelona el pasado 6 de marzo. No se trata de una competencia oficial del fútbol español, pero sí considerada para la comunidad de Cataluña.

Girona no pudo ganar este domingo, perdiendo 2-3 en casa contra Valencia. Pero Stuani marcó el 2-2 a los 83' de penal y con eso de transformó en el máximo goleador del club.

La sorpresa en el club.

"Lo que sorprende más dentro del club y en el entorno más inmediato de este, es la velocidad con la que Stuani ha llegado a dicha cifra, que, sin ser muy alta, era prácticamente inimaginable que en un equipo que lucha por el descenso se pudiese alcanzar en tan solo una temporada y media", sostiene el periodista Nil Solà del periódico catalán Mundo Deportivo.



"Stu, como le apodan dentro del vestuario, ha necesitado tan solo 59 partidos entre la Liga y la Copa para conseguir estos 38 goles, lo que promedia 0’64 tantos por encuentro", agrega.

La racha desde el punto penal.

Con el penal anotado el domingo contra Valencia, el jugador uruguayo igualó una marca del fútbol español que pertenece a Manolo Alfaro. Lleva 15 penales anotados de forma consecutiva, sin haber errado ninguno desde su llegada al club. 15 anotaciones en 15 intentos, una de las bases del récord de goleador histórico.