Stoichkov tiene una particular fórmula casera para combatir el coronavirus

Hristo Stoichkov, exfutbolista búlgaro que hoy se desempeña como analista para la cadena de televisión Univisión, y dio a conocer su receta para combatir el coronavirus, no dudó en señalar que nunca incluirá a Cristiano Ronaldo en su ciclo de entrevistas.

El extraordinario jugador que supo defender la camiseta del Barcelona remarcó al diario Mundo Deportivo que ha hecho tantas entrevistas que "podría llenar varios DVD, pero nunca entrevistaré a Cristiano Ronaldo".

Quien fuera el Balón de Oro de 1994 explicó: “ El hecho es que no quiero hacerlo. En mis entrevistas hablo sobre fútbol, ​​no busco títulos fáciles. Busco anécdotas, enseñanzas ... Y con lo mejor".

“Las mejores entrevistas son las que hice dentro de mi familia, que es la del Barça. Cuando hablé con Messi, por ejemplo, sentí que nos entendíamos en todos los aspectos, porque experimentamos las mismas situaciones, el Balón de Oro, siendo un futbolista de élite. No habrá otro como él ".

Sobre la situación actual que se vive en el mundo con el coronavirus, el búlgaro dijo: “Es un momento difícil para todo el planeta, debemos protegernos a nosotros mismos". Y, por eso, entregó su receta para combatir el Covid-19: "Como mucho ajo, mucha cebolla, bebo agua caliente y me permito largos baños calientes para protegerme del virus. Vivo retraído, salgo solo para ir a los estudios de televisión que están a tiro de piedra de aquí. En casa somos solo yo, mi esposa y mi suegra, que tiene ochenta años y debemos proteger en particular, porque está más expuesta a la enfermedad. También estoy muy atento a lo que está sucediendo en Bulgaria, España e Italia. Francamente, creo que la final de la Champions League no tendrá lugar".