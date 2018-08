Stoichkov: "Sin Messi, durante tres años Argentina no gana un partido"

Hristo Stoichkov , el legendario jugador búlgaro, ganador del Balón de Oro en 1994, fue contundente cuando fue consultado sobre el futuro de la selección de Argentina, tras conocerse que Lionel Messi no jugará al menos por lo que resta del año en el equipo albiceleste.



"Cuando Argentina pierde, es Messi el que ha perdido. En la Copa América, fallaron otros jugadores, pero cuando Messi falla un penal, toda la culpa es de él. No es así. Hay que ver qué modelo quieren jugar en la Argentina, si quieren depender de Lionel o de otros 22 jugadores, porque es muy fácil esto, si yo mañana quito a Messi, este equipo durante tres años no va a ganar un partido", opinó.



El talentoso delantero búlgaro reconoció su admiración por Messi, y en este sentido expresó: "No cambiaría nada por tener la posibilidad de jugar con Messi como compañero, porque lo conozco desde los 12 años, cuando llegó al Barça y sé todo lo que sufrió y cómo disfrutó. Es un padre de familia. El Barcelona es una familia grande. No puedo decir con éste me gustaría y con éste no me gustaría. Yo no puedo decir me hubiera gustado jugar con Messi, porque mi época no la cambio, yo defiendo mi época. Hoy tengo la chance de disfrutar a Lio Messi todos los días en Barcelona, que es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Lo que pasa con Messi, es que todos somos culpables porque siempre vamos a estar esperando que Messi haga siempre algo distinto y sea mejor".



También se refirió al proyecto futbolístico que busca la selección argentina en el futuro: "No soy partidario de cambiar muchas cosas. Primero de todo, tienes que saber qué modelo quieres en el fútbol argentino. Si vas a querer depender de Messi o dependes de 22 jugadores. Por eso, el fútbol argentino tiene que tener una estructura y no tengo claro qué proyecto quiere el nuevo presidente de la Federación (AFA). ¿A qué quiere jugar Argentina? Ésa es la gran cuestión".