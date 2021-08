Copa Sudamericana: Sporting Cristal-Peñarol y los detalles de todos los duelos de la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con ocho equipos en carrera, y uno de ellos uruguayo, la Copa Sudamericana iniciará este martes los cuartos de final de un certamen que cuenta con instituciones de mucha gloria.

Peñarol es el representante de nuestro país que queda en competencia tras eliminar a Nacional en los octavos de final y ahora le tocará medirse frente a Sporting Cristal de Perú.

Día, hora y dónde ver los juegos de Sudamericana:

Martes 10 de agosto:



- Rosario Central vs. RB Bragantino (19.15) - ESPN



Miércoles 11 de agosto:



- Sporting Cristal vs. Peñarol (19.15) - ESPN 2



Jueves 12 de agosto:



- Liga de Quito vs. Athletico Paranaense (19.15) - Directv



- Santos vs. Libertad (21.30) - Directv