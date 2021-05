Sport Huancayo-Peñarol: Día, hora y cómo ver el partido por Copa Sudamericana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol precisa solo un punto para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y lo va a buscar a Lima, donde lo espera Sport Huancayo, equipo al que goleó 5-1 en Montevideo en el debut y que marcha último sin puntos producto de haber perdido todos sus encuentros.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo y Peñarol?

El duelo entre Sport Huancayo y Peñarol será este miércoles 26 de mayo a las 21.30 de Uruguay en el estadio Monumental "U" de Lima con el arbitraje de los argentinos Facundo Tello, Maximiliano del Yesso, Lucas Germanotta y Fernando Espinoza.

¿Cómo ver en vivo Sport Huancayo vs. Peñarol?

El partido correspondiente a la última fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana será emitido en vivo por Directv Sports.

Así llega Sport Huancayo

El equipo peruano ya está eliminado de la competencia ya que no tiene puntos y además un saldo de goles de -14. Hace ocho partidos que no gana por competencia alguna, acumula cuatro derrotas consecutivas y en los últimos tres juegos no ha convertido. En casa hace seis partidos que no triunfa, de los cuales perdió 3 y empató los restantes 3.

Así llega Peñarol

El aurinegro es el líder del grupo con 12 puntos y el empate le asegurará la clasificación. Solo podría superarlo River Plate, para lo cual debería ganarle de visitante a Corinthians y que Sport Huancayo venciera a Peñarol. Los dirigidos por Mauricio Larriera acumulan dos encuentros sin victorias, porque cayeron 2-1 en Asunción ante River, cediendo el invicto en la Copa Sudamericana, y el sábado igualaron 0-0 con Fénix. El mirasol llega con bajas por lesiones, suspensiones y COVID-19, pero tiene un plantel largo.