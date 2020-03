Sosa: "Tuve problemas con Leo Ramos porque le pedía plata a los jugadores para jugar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez que habla Marcelo "Pato" Sosa es muy sincero y suele no declarar con el casete. Fue lo que pasó en la tarde de este martes, cuando el exfutbolista mantuvo un diálogo con el programa Último al Arco, de la radio Sport 890.

El volante central debutó en 1996 con la camiseta de Danubio, donde incluso llegó a ser capitán del equipo. En 2004 pasó al Spartak Moscú de Rusia y un año después lo compró Atlético Madrid, donde se hizo famoso porque el día de la presentación falló al querer hacer toques con la pelota. "Lo que pasó en mi presentación en el Atlético Madrid fue una desgracia, no le di importancia. No me afectó a pesar que salió en todos lados”, señaló.

Estuvo cedido a préstamo en Osasuna y River Plate argentino hasta que llegó a Nacional en el 2007. "Cuando llegué a Los Céspedes me preguntaron y les dije 'yo soy hincha de Peñarol, pero al fútbol juego por plata'. Después vinieron los hinchas pero no pasó a mayores", contó.

El exvolante central dijo que "llegué mal físicamente a River, pero después de discutir con Passarella no jugué más. Me quería poner faltando cuatro partidos cuando no nos jugábamos nada y le dije que ni loco, me iban a putear a mi".

El "Pato" jugó también en la selección uruguaya: "Yo le hice tres caños a Ronaldo en un partido. Él era amigo del Chino y después me vino a hablar, eso para mi fue un orgullo. Me lo crucé al tiempo cuando jugaba en el Real y me hizo un caño. Me acerqué y le dije 'ahora quedamos 3 a 1'", contó.

En la temporada 2008-2009 Sosa jugó en el Tecos de México hasta que llegó a Peñarol. "Siento que tenía méritos para quedarme en Peñarol y me dolió como me sacaron", sentenció.

Ya en 2011 pasó a Racing, y terminó su carrera defendiendo en Danubio, en el club que empezó todo. "De Danubio un poco me fui y un poco me sacaron. Se me terminó el contrato en su momento, pero nadie decidió renovar. Tuve problemas con Leo Ramos porque le pedía plata a los jugadores para jugar".

Ante la pregunta del periodista de si esa afirmación la pudo comprobar, Sosa admitió que "sí, tanto yo como mis compañeros. En una comida de fin de año hablamos y el argentino Carboni dijo que él cobraba en dólares y que 3.000 se los daba a Ramos para jugar".

Y concluyó, sobre su salida de los franjeados en 2013, que "lo de Leo Ramos se lo comenté a los dirigentes en su momento y lo sabían, pero viste como es esto del fútbol, hay varios prendidos y después no pasa nada. Por estas situaciones no progresa el fútbol uruguayo. Así como lo de Leo hay otros técnicos también".