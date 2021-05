Segunda División: Defensor Sporting debuta con Rocha y Danubio contra Central Español

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se realizó el sorteo del fixture del Campeonato de la Segunda División que comenzará el martes 1° de junio con la participación de 12 equipos. Los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Charrúa y se jugará entre semana, de martes a jueves. El torneo recibirá el nombre "100 años de Uruguay Montevideo".

Solo dos de los equipos clasificarán de manera directa a la Primera División y habrá un tercero que será quien gane los playoffs entre los clubes que ocupen desde el tercer al sexto puesto. Las instituciones pueden decidir jugar en sus estadios o acoplarse al Charrúa.

En un principio el comienzo del campeonato se había programado para 25 de mayo, pero se postergó para poder vacunar a los futbolistas, por esa razón, el 24 de mayo serán vacunados todos los planteles.

Así se jugará la primera fecha de la Segunda División



- Albión vs. Cerro

- Villa Teresa vs. Juventud de las Piedras

- Racing Club Montevideo vs. Uruguay Montevideo

- Atenas vs. Rampla

- Central Español vs Danubio

- Defensor Sporting vs. Rocha

Los clásicos se juegan en la fecha 9 y 11

Danubio y Defensor Sporting se enfrentarán en la fecha 11 con el franjeado como local, mientras que Cerro y Rampla, lo harán en la fecha 9 con el "picapiedra"de local.

Fixture completo