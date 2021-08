Se sorteó el fixture del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino de Primera y Segunda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La temporada 2021 del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino comenzará el próximo 4 y 5 de setiembre. En la noche del lunes se sorteó el torneo y por lo tanto ya se conoce tanto la primera fecha como el fixture completo.

En una temporada especial, porque será la número 25 en la historia de la competencia, el nombre será especial ya que el torneo se llamará Gabriel López, en homenaje a quien falleció este año y que durante mucho tiempo trabajó en la proyección del fútbol femenino.

Primera División

Este torneo contará con 10 equipos. En la Primera Fase jugarán todos contra todos a una ronda, mientras que para la Segunda Fase se dividirán, según los puntos obtenido en dos grupos de cinco. Los que más unidades hayan acumulado pelearán por el título y la clasificación a Copa Libertadores, mientras que los otros cinco buscarán quedar afuera de los dos últimos puestos que significan el descenso.

Primera fecha:

Defensor Sporting vs. Atenas

Náutico vs. Nacional

Fénix vs. Racing

Liverpool vs. Danubio

Peñarol vs. River Plate



¿Cuándo se juegan los clásicos?

​El choque entre Nacional y Peñarol será en la tercera fecha del torneo y el juego entre Danubio y Defensor Sporting será en la cuarta etapa.

👋 El Fixture del Torneo Rexona de Fútbol Femenino 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣



📝 ¡A tomar nota! pic.twitter.com/9rR3cVv5qQ — AUF Femenino (@AUFfemenino) August 31, 2021

Segunda División

Si bien se pensó en alguna instancia crear una Tercera División, finalmente la "B" tendrá 15 equipos y se dividirán en dos grupos durante la Primera Fase. Los cuatro mejores de cada grupo disputarán un torneo de todos contra todos para buscar los dos ascensos a Primera y los restantes un torneo para la permanencia.

Primera fecha:

Serie 1:

Progreso vs. Boston River

Canadian vs. Udelar

​San José vs. Rampla Juniors

MC Torque vs. Keguay



Serie 2:

Rentistas SJ vs. Plaza Colonia

Parque del Plata vs. Juventud

Cerro vs. Wanderers

Libre: Villa Española Cimarrón