Sorteado el fixture para defender el título en tierras trasandinas

La selección uruguaya sub 20 jugará en Chile a partir del 18 de enero (un día antes empieza el otro grupo) el Sudamericano sub 20 de 2019, donde irá como campeón defensor del título y por lo tanto en el sorteo de este martes fue uno de los dos cabezas de serie.

A la Celeste le tocó el Grupo B, con Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú como rivales. El Grupo A, por su parte, quedó emparejado con Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia.

Los tres primeros de cada grupo clasificarán a la fase final, que se jugará entre el 29 de enero de 2019 y el 10 de febrero. Entre los seis equipos de segunda fase determinarán, además del campeón, los tres clasificados a los Juegos Panamericanos 2019 en Lima (25 de julio al 9 de agosto) y los cuatro al Mundial sub 20 de Polonia (23 de mayo al 15 de junio).

El camino de Uruguay en el Grupo B.

Viernes 18 de enero en Talca - Uruguay vs. Perú

Domingo 20 en Curicó - Uruguay vs. Ecuador

Martes 22 en Talca - fecha libre

Jueves 24 en Curicó - Uruguay vs. Arentina

Sábado 26 en Talca - Uruguay vs. Paraguay

JUEGOS OLÍMPICOS Preolímpico para Tokio 2020 Cabe recordar que desde esta edición, el Sudamericano sub 20 ya no dará más la clasificación al torneo masculino de los Juegos Olímpicos. Habrá un preolímpico en Colombia en el 2020 que dará los dos cupos que tiene la Conmebol.

El presente de la sub 20.

Los dirigidos por Fabián Coito volverán a los entrenamientos en preparación para el Sudamericano este miércoles 7 y viernes 9 por la mañana, preparando primero los amistosos que jugarán el 13 y 15 de este mes en Santiago contra Chile.

Para los dos partidos hay 26 jugadores convocados: Nicolás Acevedo, Gastón Álvarez, Emiliano Ancheta, Maximiliano Araujo, Martín Barrios, Fabián Borges, Sebastián Cáceres, Agustín Chopietea, Tomás Chacón, Erick De los Santos, Matías Dufour, Pablo García, Emiliano Gómez, Mathías Laborda, Ignacio laquintana, Bruno Méndez, Facundo Milán, José Neris, Brian Rodríguez, Renzo Rodríguez, Maximiliano Rodríguez, Mauro Silveira, Nahuel Suárez, Facundo Torres, Joaquín Trasante y Thiago Vecino.