Sorpresas en el equipo que paró Tabárez para el choque de Uruguay ante Paraguay

La selección de Uruguay entrena este miércoles de cara al partido que afrontará este jueves (Estadio Centenario, hora 19) ante Paraguay por Eliminatorias y hay sorpresas: Sebastián Coates en la zaga, Giovanni González en el medio y Jonathan Rodríguez en ataque.

El 4-4-2 que ensayó el técnico celeste es: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates y Matías Viña; Giovanni González, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Jonathan Rodríguez.

Luego, con el correr de los minutos, José María Giménez reemplazó a Sebastián Coates en la zaga y fue con él como titular que se hicieron los trabajos de pelota quieta, por lo cual parece darle al futbolista de Atlético de Madrid cierta ventaja. No obstante, es la duda que se puede manejar hoy, a 24 horas del partido.

Algunas conclusiones: Coates le pelea el lugar a Josema y no puede llamar la atención, porque Tabárez habló muy bien del zaguero de Sporting de Lisboa el martes.

Otra: Giovanni González en el carril derecho del mediocampo, posición en la que lo viene utilizando Mauricio Larriera en Peñarol. El técnico celeste había adelantado el martes que no debería extrañar que alguno de los futbolistas convocados del medio local pudiera jugar y ahora suena a que fue una fuerte pista, porque reconoció que tenía la idea de cómo iba a armar el equipo. En el caso de Gio, además, es un futbolista con antecedentes en la selección celeste, porque ya tuvo participación incluso en la Copa América de 2019.

No hay que olvidar que Nahitan Nández está suspendido para esta fecha por acumulación de amarillas. La pregunta que puede generar esto es: ¿por qué Giovanni y no Facundo Torres o Brian Ocampo? La respuesta debe ir por el lado de que González no solo da velocidad y profundidad por la banda, sino también marca, algo muy importante en virtud del desdoble de los laterales de la selección paraguaya.

Una tercera: El sistema táctico asoma con dos delanteros, con Jonathan Rodríguez como segunda punta para acompañar a Luis Suárez. En esta decisión debe haber pesado mucho la ausencia a último momento por COVID de Giorgian De Arrascaeta, pues de lo contrario el futbolista de Flamengo podría haber ido por detrás de Suárez en un 4-2-3-1.