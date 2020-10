Sorpresa: Mauricio Isla, que no pudo entrar a Uruguay, fue titular en Flamengo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mauricio Isla, el lateral derecho de la Selección de Chile que no estará frente al combinado de Uruguay apareció, sorpresivamente, jugó los 90 minutos en el equipo de Flamengo que se impuso por 3-0 ante Sport Recife por el Brasileirao.

El jugador que había sido convocado por la Roja y no pudo viajar por culpa del COVID-10 tuvo asistencia en el Rubronegro porque habían pasado 8 días del primer PCR.

Toma más confianza: Peñarol ganó dos partidos al hilo, algo inédito en el 2020 By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Toma más confianza: Peñarol ganó dos partidos al hilo, algo inédito en el 2020

El técnico de Chile, Reinaldo Rueda, se quedó de esa situación. "Mauricio (Isla) no pudo viajar con nosotros porque las autoridades sanitarias de Uruguay no lo dejaron entrar, pese a que ya está recuperado del COVID-19. Es una decisión que no comparto. Ahora dependemos de lo que decida la autoridad chilena para que pueda jugar ante Colombia”, señaló.

Ahora será el Ministerio de Salud de Chile el que tiene la facultad para dejar ingresar o no a Isla a su país. Vale consignar que el segundo PCR al jugador también dio positivo.