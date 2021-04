La sorprendente racha negativa de Lionel Messi ante Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado Barcelona se medirá ante Real Madrid en el clásico de LaLiga con tres puntos clave en juego: el culé llega segundo con 65 puntos, a uno del líder Atlético de Madrid, mientras que el merengue está tercero con 63 unidades. Esto significa que quien gane el encuentro se posicionará como candidato a ganar el certamen español.

En la antesala del encuentro, Lionel Messi acumula una racha negativa ante el tradicional rival: hace siete partidos que no convierte ni asiste ante el elenco de Zinedine Zidane. Y si bien es el máximo goleador del actual certamen con 23 tantos, hay una estadística curiosa que no lo beneficia: desde que Cristiano Ronaldo abandonó la Casa Blanca, el argentino no ha vuelto a marcar un gol en este duelo.

"La Pulga" marcó 21 goles en los primeros 27 partidos ante el club blanco, pero en los últimos 17 encuentros tiene cinco anotaciones. La última fue durante la temporada 2017/2018 en el recordado empate 2 a 2 ante el clásico rival.

Otro de los condimentos especiales del partido es que puede llegar a ser el último clásico de Messi con la camiseta del Barcelona. El argentino termina su contrato el 30 de junio y aún no ha comunicado si seguirá en el azulgrana, por lo que habrá que disfrutar de su posible última función con el club donde se convirtió en leyenda.