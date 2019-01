Cuáles y cómo son los rivales de los uruguayos en la Copa 2019

Los sorteos generan casi tanta expectativa como los propios partidos. Y este lunes se realizó el de la Copa Libertadores 2019, donde hubo suerte dispar para los cuatro equipos uruguayos.



Con un preámbulo del presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, donde señaló que “hay que terminar con la viveza criolla. El ejemplo tiene que empezar por nosotros (los dirigentes). Nunca podemos permitir que la gente justifique la violencia como un factor de triunfo”, se desarrolló el sorteo, que tendrá final única en Santiago de Chile el 23 de noviembre.

Defensor Sporting.

El violeta en la primera fase (para llegar a fase de grupos debe superar a tres rivales) enfrentará a un equipo aún no clasificado: el cuarto de Bolivia (San José, Royal Pari, Bolívar o The Strongest), jugando la ida de visitante y la vuelta en Montevideo. Quién será se definirá el miércoles, con la disputa de la última fecha del torneo boliviano. Por el momento sería The Strongest.

Si Defensor supera la primera fase, en la siguiente enfrentará a Barcelona de Guayaquil que dirige Guillermo Almada. Y en caso de llegar a la tercera fase, podría cruzarse con el ganador de Danubio y Atlético Mineiro.

Danubio.

El franjeado en la fase dos (lo que significa que deberá superar a dos rivales para alcanzar los grupos) jugará contra Atlético Mineiro, primero de local y la definición en Brasil.

En caso de superar al equipo de Belo Horizonte, clasificado como Brasil 8 (sexto en el Brasileirão 2018). Jugará contra el ganador de Barcelona de Guayaquil y el cruce Defensor-Bolivia 4.

Peñarol.

Los aurinegros llegaron al sorteo como Uruguay 1 por ser el Campeón Uruguayo y como cabezas de serie del Grupo D, que compartirán con Flamengo, Liga de Quito y Bolivia 2, que se definirá este miércoles cuando se dispute la última fecha del torneo boliviano.



Bolivia 2 será el campeón del Clausura y todo apunta a que sea San José, quien aventaja por tres puntos a Royal Pari. Este miércoles juegan entre ellos a las 21.00 y con un empate será campeón el equipo de Oruro, ciudad que tiene altura.



Es un grupo difícil para Peñarol, ya que enfrentará a un grande de Brasil -vicecampeón del Brasileirao 2018-, a un equipo con 2.850 metros de altura (Quito) -que acaba de resultar campeón de Ecuador tras vencer a Emelec en las finales; es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto- y otro que seguramente tenga altura, ya que Oruro tiene 3.700 metros de altitud. Si bien no es un equipo grande de Bolivia, la altura podría jugar en contra. Si Bolivia 2 termina siendo Royal Pari, las cosas cambian porque es un humilde club de Santa Cruz de la Sierra, sin altura.



En cuanto a los viajes, los presididos por Jorge Barrera, tendrán dos largos a Ecuador y Bolivia y uno más cercano a Río de Janeiro.

Nacional.

Los tricolores fueron sorteados como cabezas de serie del Grupo E, que comparten con Cerro Porteño de Paraguay, Zamora (campeón de Venezuela) y G1, que puede salir de los siguientes equipos: Danubio, Defensor Sporting, Atlético Mineiro, Barcelona de Guayaquil y Bolivia 4, que puede ser The Strongest, Royal Parí o Bolívar.



En lo previo, aparece como una zona sumamente pareja, pero es difícil vaticinar la dificultad del grupo sin conocer al cuarto integrante, porque los albos podrían pasar de quedarse en Montevideo sin viajar a un viaje largo a Ecuador o un adversario sumamente complejo como Mineiro.



Lo que sí se puede analizar es que Cerro Porteño, uno de los grandes de Paraguay, parece ser un rival con un potencial cercano al de Nacional. Es un viaje corto y sin demasiadas complicaciones a Asunción para jugar en el remodelado y coqueto estadio General Pablo Rojas.



Zamora aparece en lo previo un escalón más abajo, aunque es un viaje largo y complicado a Barinas.



Es un equipo que ya jugó contra Wanderers dos Copas Libertadores recientemente (2015 y 2016), con cuatro triunfos de los bohemios.

Grupos.

Grupo A: River Plate, Inter de Porto Alegre, Alianza Lima y G4.



Grupo B: Cruzerio, Emelec, Huracán, Dep. Lara.



Grupo C: Olimpia, Sporting Cristal, Godoy Cruz y U. de Concepción.



Grupo D: Peñarol, Flamengo, Liga de Quito y Bolivia2.



Grupo E: Nacional, Cerro Porteño, Zamora y G1 (puede ser Danubio o Defensor).



Grupo F: Palmeiras, San Lorenzo, Junior y G2.



Grupo G: Boca Juniors, Atl. Paranaense, J. Wilstermann y Tolima.



Grupo H: Gremio, Universidad Católica, Rosario Central y G3.