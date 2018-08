¿Cuáles son los requisitos para asumir a la presidencia?

En la tarde del lunes las elecciones de la AUF dieron un vuelco. Y es que llegó una comunicación desde la Conmebol en la que queda registrado que el único candidato que está habilitado, para asumir como presidente, es Wilmar Valdez.

De todas maneras, hay que aclarar que las situaciones de Arturo del Campo y Eduardo Abulafia son muy distintas. Por un lado, Del Campo no tiene la habilitación aunque ya confirmó que llevará a cabo el control de idoneidad en caso de ganar las elecciones, mientras que lo de Abulafia se presenta como una situación más complicada ya que para la Conmebol no es candidato.

Entonces la pregunta es: ¿Qué sucede si uno de los dos gana las elecciones en estas condiciones? Quedó confirmado, por intermedio de Conmebol, que ninguno de los dos tiene realizado el control de idoneidad.

En caso de que no superen el mismo, ninguno de los presidentes serán reconocidos por Conmebol y si la confederación no los reconoce, tampoco lo hará la FIFA. Todo esto determina que al no ser reconocidos por el máximo organismo no podrán asumir a la presidencia de la AUF.

Esto también llevaría a que Uruguay se quedara sin representación oficial en la Conmebol ya que el presidente no sería reconocido por la confederación.