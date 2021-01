Estos son los 29 futbolistas de Nacional que retoman los entrenamientos esta tarde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las ausencias se notarán esta tarde cuando Nacional vuelva a los trabajos luego de las vacaciones y ya con vistas en el torneo Clausura, ese que debe ganar para forzar una definición del Uruguayo ante Rentistas, campeón del Apertura. Son 29 los futbolistas que retomarán las tareas, muchos de ellos juveniles.

Nacional contrató a D’Alessandro pensando no solo en lo futbolístico By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Nacional contrató a D’Alessandro pensando no solo en lo futbolístico

Gonzalo "Chory" Castro, Luis Mejía, Sebastián Fernández, Claudio Yacob, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez y Miguel Yaquet no fueron renovados; Mathías Suárez y Ayrton Cougo culminaron sus préstamos y no continuarán, en tanto Felipe Carballo se pretende que retorne al club, pero aún no hay acuerdo con Sevilla para extender la cesión. Esos serán los grandes ausentes esta tarde cuando el grupo vuelva al trabajo.

A ellos se suma que el brasileño Paulo Vinicius viajó a su país "por un problema familiar" según comunicó la institución y "no está definido aún su regreso", lo que abre un signo de interrogación sobre si lo que no se definió es la fecha de retorno o si continuará en Nacional.

Tampoco estará en este primer día Andrés D'Alessandro, la flamante contratación de Nacional, aunque en su caso no hay mucho apuro porque no puede jugar el Clausura.

La otra gran novedad será la presentación de Álvaro Recoba como nuevo asistente técnico de Jorge Giordano. El "Chino" será presentado oficialmente al plantel antes del entrenamiento y luego de los hisopados a los que serán sometidos todos los integrantes del grupo.