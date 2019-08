Estos son los encuentros de la quinta fecha del Torneo Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Torneo Intermedio 2019, los carboneros y los darseneros son líderes de la Serie A, ambos con ocho puntos cada uno, segundo está el tricolor con siete, le siguen el violeta, Juventud y Progreso con 5 puntos. Por su parte, en la Serie B, los arachanes son líderes con 10 puntos, le sigue el negriazul con 9 y terceros Los Patas Blancas con 7 unidades.

Por la Serie A, Peñarol recibirá en el Campeón del Siglo al conjunto de Las Piedras, el otro puntero, River Plate, irá al Gran Parque Central en busca de los tres puntos. En Jardines del Hipódromo, Danubio recibirá la visita de Boston River y Progreso buscará otra victoria en el Paladino ante Defensor Sporting.

Por su parte, la Serie B, en el Capurro, Fénix ante Plaza Colonia, Wanderers frente Rampla Juniors en el Parque Viera. En Belvedere, Liverpool recibirá a Racing y Cerro viajará a Melo para enfrentarse al equipo de Cerro Largo.

Sábado 17 de agosto



Cerro Largos vs Cerro - 15.00 hs. (Estadio Ubilla).



Danubio vs Boston River - 15.00 hs. (Jardines del Hipódromo).



Fénix vs Plaza Colonia - 15.00 hs. (Parque Capurro).



Nacional vs River Plate - TV - 15.00 hs. (Gran Parque Central).

Domingo 18 de agosto



Progreso vs Defensor Sporting - 15.00 hs. (Parque Paladino).



Liverpool vs Racing - TV - 15.00 hs. (Estadio Belvedere).



Wanderers vs Rampla Juniors - 15.00 hs. (Parque Viera).



Peñarol vs Juventud - TV - 18.00 hs. (Campeón del Siglo).