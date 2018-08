“No sé si la solución es parar el fútbol”

El tema del momento no escapa a jugadores y entrenadores. Todos están al tanto de lo que sucede en la Asociación Uruguaya de Fútbol y Alexander Medina dio su punto de vista.



“Genera un poco de desazón, amargura y tristeza. Siempre hay un capítulo aparte en torno a estos temas. No es algo nuevo. Todos los años se generan situaciones que complican la actividad normal del juego en sí. Es difícil abstraerse a todo este entorno porque lamentablemente nos criamos frente a esta situación”, contó Alexander Medina ayer en conferencia de prensa en Los Céspedes.

“Somos actores y tenemos que pensar en el tema deportivo más allá de que nos involucre. Ojalá se llegue a una solución, se pueda seguir jugando y que las soluciones que vengan tengan sentido común para tratar de que todo esto mejore en el futuro”, agregó el entrenador de Nacional.

El “Cacique”, que integra por su condición de director técnico el gremio de los entrenadores, explicó que para él parar la actividad no sería la mejor solución al tema dando argumentos sólidos: “Es una cuestión muy profunda, hace muchísimo tiempo en el fútbol nuestro hay dificultades y no sé si parar es la solución. Tampoco sé si se para por cuánto tiempo sería. Son cosas que no las tengo claras tampoco. Pero obviamente que como entrenadores somos una parte de los actores del fútbol y tenemos que aportar nuestro granito de arena para que todo esto mejore, brindar gente capacitada del gremio para que lleve adelante ideas y que en conjunto con todos los demás actores podamos cambiar un poco la cosa, pero no sé si el fondo de todo esto es parar la actividad del fútbol uruguayo”.