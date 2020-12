Solskjaer se deshizo en elogios a Cavani: "Es definitivamente un jugador titular"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pase de gol de Edinson Cavani a Bruno Fernandes en el partido entre el Manchester United y el Leicester fue una prueba más de la progresiva adaptación del "Matador" a su equipo. Una razón más por las cuáles le llueven elogios al delantero de parte de su técnico Ole Gunnar Solskjaer.

En base a goles, actitud y demostraciones de habilidad individual y buen juego en equipo, Cavani se ha hecho un lugar en la consideración de Solskjaer y se apresta a cerrar un año a lo alto, aunque a la espera de una posible sanción (poco entendible si se concreta) de la federación inglesa de fútbol.

El noruego se refirió al jugador uruguayo luego del empate ante el Leicester y dijo:

"Es definitivamente un jugador titular. No se puede calificar a un jugador de esa calidad de otra manera". Ole Gunnar Solskjaer DT de Manchester United

Esto no quiere decir que vaya a ser titular en todos los partidos, ya que Solskjaer añadió que su equipo "tiene a más de 11 titulares". En declaraciones publicadas por los medios del club de Old Trafford, el entrenador afirmó:

"Confío en él, confío en todos mis jugadores. Probablemente van a ser más los partidos que Cavani juegue desde el comienzo que los que no". Ole Gunnar Solskjaer DT de Manchester United

El entrenador se deshizo en elogios para con el profesionalismo que demuestra Cavani.

"Es tan meticuloso y profesional en sus hábitos. Todo de él demuestra por qué ha tenido la carrera que ha tenido y por qué, a su edad, es uno de los jugadores más en forma que tenemos" Ole Gunnar Solskjaer DT de Manchester United

Solskjaer también reveló que fue Cavani quien le pidió, en su primera charla, usar el número 7, un número cargado de historia en el Manchester United que han usado jugadores como Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo, entre otros.

"Fue lo primero que me pidió cuando hablé con él la primera vez. Hablamos de la historia de la remera y, para mí, con la historia de su carrera, la experiencia que ha tenido, la personalidad que me mostró cuando hablé con él y habiéndolo visto jugar antes... No tenía dudas de que podía soportar el peso del número 7", dijo el noruego.

Por otro lado, avisó que Cavani "todavía tiene un par de años en él" para seguir jugando al máximo nivel, por lo que no descarta aplicar la cláusula que permite al Manchester extender el contrato por un año más luego de la temporada 2020/2021.