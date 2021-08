Solskjaer alertó a Cavani por consecuencias de viajar para defender a la Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, alertó a Edinson Cavani y Fred por consecuencias de viajar a Sudamérica para defender a sus respectivas selecciones en la triple fecha de Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022.

Tras el triunfo ante Wolves, donde el Matador ingresó a los 53', el DT se refirió en conferencia de prensa a las consecuencias que podrían sufrir estos futbolistas por tener que realizar cuarentena a su regreso a Inglaterra.

"Después de jugar con sus selecciones es un hecho que si tienes que pasar 10 días en un hotel en cuarentena sin posibilidad de entrenar, sin posibilidad de mantener tu forma física, necesitarás otros 10 a 14 días para volver a estar en forma y luego vuelta a viajar a Sudamérica", explicó.



Solskjaer reconoció que "es una situación imposible para los clubes" y "también es para los jugadores".



"Entendemos que hay reglas y problemas más amplios aquí y no quiero ser el quejoso, pero si en mi caso hubiera una opción y tuviera que elegir entre jugar para Noruega o para Manchester United, sé quién es mi empleador", sumó.



"Sé que es mi país, pero las reglas son las que están en este momento. De todos modos, ya no soy un jugador", añadió.



Uruguay visitará a Perú en Lima el jueves 2 y luego será local en el Campeón del Siglo el domingo 5 y el jueves 9 ante Bolivia y Ecuador respectivamente.



El maestro Tabárez contará con todos los futbolistas convocados pese al deseo de las ligas de España, Italia, Portugal e Inglaterra de no ceder a sus futbolistas. Se espera que entre lunes y martes la Celeste cuente con todos sus futbolistas a disposición.