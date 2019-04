La solidez defensiva otra vez presente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien Liga de Quito no tuvo tantas chances claras como para convertir anoche en el Campeón del Siglo, en las pocas situaciones que generó, o se encontró con una firme zaga o las siempre importantes apariciones de Kevin Dawson.



Es que otra vez, la defensa del equipo de Diego López fue uno de los puntos más altos de los aurinegros.



Tal como había pasado hace una semana en Río de Janeiro, Peñarol tuvo solidez en la última zona, fue un equipo compacto en sus líneas y no dejó pensar mucho a los delanteros rivales.



Fue así que rendimientos como el de Cristian Lema, quien se transformó en impasable anoche en el Campeón del Siglo, y Fabricio Formiliano, quien no estuvo tan fino con la pelota en los pies pero que fue importante en el mano a mano, la zaga central del carbonero se adaptó rápido a un rival que ya la había complicado en Quito, pero que anoche no pudo repetir aquella actuación del 7 de marzo en La Casa Blanca, cuando pudo triunfar.



Peñarol no dejó jugar al equipo ecuatoriano, se defendió notable otra vez al igual que contra Flamengo, y en una de las pocas situaciones claras de gol, anotó para quedarse con una gran victoria.



En esta edición de la Copa Libertadores, el de anoche fue el tercer partido del aurinegro sin recibir goles después del 2-0 en contra con Liga en Quito ya que después de esa derrota, le ganó 4-0 a San José de Oruro en el Campeón del Siglo, 1-0 a Flamengo en Maracaná y ayer venció por la mínima a los ecuatorianos demostrando ser un equipo muy sólido en defensa.