Solicitó a Conmebol que le pase el partido ante Santos para el 2 de mayo

Nacional realizó las gestiones pertinentes, ante la AUF, Conmebol e icluso su futuro rival, para que el cotejo fijado para el 1° de mayo ante Santos por la Copa Libertadores se posponga por 24 horas.



La determinación de impedir que el encuentro se realice un día que genera demasiadas complicaciones, y no solo por la resolución gremial de los futbolistas uruguayos de no competir en el día de los trabajadores, sino por el inconveniente que se le generaría a la afición para poder asistir al encuentro, comenzó con el diálogo con los dirigentes de Santos. Según lo reveló José Luis Rodríguez, presidente de Nacional, en 100% Deporte (Sport 890) en la cena de camaradería llevada adelante en Brasil ya se encontró una respuesta positiva.



"Los dirigentes de Santos nos dijeron que no tenían ningún problema en pasar el partido para el 2 de mayo. A la AUF y a la Conmebol ya remitimos las cartas pertinentes solicitando la postergación del partido en 24 horas. Todos sabemos las dificultades que se generan en Uruguay para jugar un 1° de mayo y somos optimistas de que se entenderán las razones esgrimidas", remarcó Rodríguez.



Por otra parte, el titular de los tricolores se mostró confiado de que el equipo de Alexander Medina reaccione en el Grupo 6 del torneo continental, en el que compite junto a Santos, Estudiantes de La Plata y Real Garcilaso. "Tenemos cuatro fechas por delante fundamentales y hay que sumar muchos puntos. Se han tomado todas las medidas necesarias para que la planificación sea la más adecuada. El domingo 1° de abril se viajará a Lima y a Cuzco se llegará siete horas antes del partido. El cuerpo médico de Nacional, Alejandro Lembo y el 'Cacique' han planificado todo para procurar que los efectos de la altura sea los menores posibles".​