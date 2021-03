Sobreviviente del accidente de Chapecoense vuelve a engañar a la muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Erwin Tumiri, el técnico de aviación boliviano que sobrevivió al accidente aéreo de Chapecoense en 2016, milagrosamente volvió a salvar su vida, ahora a una tragedia terrestre, en la que perdieron la vida 21 personas.

Tumiri fue una de las seis personas que sobrevivieron al accidente aéreo que mató trágicamente a la mayor parte del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.

Ahora, tras menos de cinco años, vuelve a engañar a la muerte, después de ser parte de los viajeros que estaban en el ómnibus que volcó en Bolivia y cayó 150 metros por una ladera cerca de la ciudad de Cochabamba.

Erwin, uno de los tripulantes a bordo del avión Chapecoense, contó en Bolivia su nuevo milagro. “Me sentía un poco somnoliento y escuchaba música en mi celular cuando escuché a la gente gritar. Lo único que pude hacer fue agarrarme del asiento frente a mí y apoyarme contra la ventana para no moverme cuando el bus se volcó”, dijo.

Más de 52 personas viajaban en el ómnibus, que cayó por un empinado terraplén en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz.

Desde su cama en el hospital agregó: “Dimos vueltas y vueltas y había personas que no se agarraban y se caían como si estuvieran en una lavadora. Permanecí consciente en todo momento y logré salir del vehículo cuando se detuvo. No puedo creer lo que pasó. Tengo lesiones en el brazo y no puedo levantarlo en este momento. Pero me han dicho que recuperaré la movilidad poco a poco. Y tengo un corte en la rodilla, pero eso es todo”.

La tragedia del Chapecoense Tumiri fue integrante de la tripulación del avión que el 28 de noviembre de 2016 se estrelló cerca de Medellín en Colombia. El desastre mató a 71 de las 77 personas a bordo, incluidos 19 jugadores del equipo de fútbol Chapecoense. En aquel momento se dirigían a Medellín para jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana 2016.