Según Sky, Godín ya pasó la revisión médica en el Inter

La salida de Diego Godín del Atlético de Madrid está cada vez más cerca, o mejor dicho, lo que está más cerca es su llegada al Inter de Milán. Es que según informó el medio Sky Sports, el zaguero uruguayo ya habría pasado la revisión médica y solo faltaría firmar el contrato.

Cabe recordar que el Inter fue el equipo que más insistencia tuvo en contratar a Diego Godín y pese a que muchos equipos lo quisieron, los neroazzurros llevan la delantera y hasta ya habrían dado el visto bueno desde el punto de vista físico.

El mismo medio fue el que hace pocos días atrás aseguró que Godín iba a realizar la revisión de manera "secreta" para que de cierto modo esto no molestara al Atlético, equipo con el que no renovó contrato hasta el momento. Como al zaguero uruguayo se le vence el contrato en junio, está en todas las posibilidades de firmar con otro equipo para arribar a mitad de año.

El contrato que le ofrecería el Inter tendría a Godín en el club italiano por dos temporada con una opcional, teniendo en cuenta su rendimiento y el deseo del jugador de continuar. A su vez, el zaguero ganaría 4 millones de euros por temporada con posibilidad de llegar a 5.8 millones mediante los bonos.

Diego Simeone, entrenador del "Faraón", dijo en conferencia de prensa: "De Godín no puedo opinar porque no estoy en su cuerpo, pero estoy seguro de que jugará con pasión hasta el último día en que esté con nosotros. No dudo de él".