En qué situaciones se utilizará el VAR y el recuerdo de la tecnología en Brasil 2014

Pese a todo, el VAR tiene algunas limitaciones en cuanto al uso. No puede usarse en cualquier momento ni circunstancia, está determinado para cuatro casos puntuales: para validar o no un gol, atribuir o no una tarjeta roja para algún futbolista, conceder o no un penal, y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.

El VAR no lo podrán solicitar ni jugadores ni entrenadores de ninguno de los dos equipos. Si lo hacen, pueden ser sancionados. Es el referi el que lo pide ante alguna duda, o son los propios árbitros asistentes que están afuera mirando el partido por televisión los que le avisan a quien está dentro de la cancha. El árbitro cuenta con todo el tiempo que quiera para determinar la jugada (luego será adicionado).

Cuándo se puede usar el VAR:



- Goles: determinará si fue o no gol, si existió o no alguna falta, si hubo o no alguna posición adelantada, si la pelota salió o no de la cancha. Pero todas estas situaciones aplicadas exclusivamente a saber si fue o no gol.

- Penales: determinar si existió o no alguna infracción en el área que sea penal. Es decir, si se cobró bien una falta, si existió alguna infracción no advertida por el árbitro o si se duda del lugar en el que se produjo la misma.

- Tarjetas rojas: funcionará sólo para rojas directas. Es decir que se solicitará el VAR para ver si hubo o no foul. No será aplicable para la doble amarilla.

- Confusión de identidad: se apoyarán en la tecnología para saber qué jugador fue protagonista de alguna acción.

Durante el Mundial pasado la tecnología ya comenzó a utilizarse. No fue el VAR sino lo que se conoce como GLT (Goal-line technology) es decir, lo que permite determinar si la pelota cruzó o no la línea. Se usó en algunos casos y esto fue lo que escribió FIFA una vez que terminó la pasada Copa del Mundo:



"La tecnología de la línea de gol (GLT por sus siglas en inglés) se usó con éxito durante los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014. El sistema basado en cámaras proporcionado por GoalControl y probado de acuerdo con el manual de la FIFA existente por Labosport hizo historia al ser el primero en ser implementado durante la Copa del Mundo Senior. Además de ser decisivo en la adjudicación de un gol durante el partido entre Francia y Honduras, ayudó a los oficiales del partido a hacer llamadas cercanas en varias ocasiones más.



En particular, la tecnología fue capaz de ayudar al árbitro en la adjudicación del gol anotado por Bryan Ruiz para Costa Rica contra Italia, que trajo recuerdos de los disparos de Frank Lampard desde 2010. GLT estaba en uso durante los períodos de tiempo extra y los penales, incluida la publicitada penalización del holandés Ron Vlaar en la semifinal entre Holanda y Argentina. El sistema habría alertado al árbitro si el disparo de Vlaar había cruzado la línea, aunque al final no importó ya que la penalización ya se había completado cuando la pelota rozó el hombro del jugador después de que el arquero había hecho la salvación.



Además, los espectadores en el estadio y la televisión vieron también los beneficios de la tecnología, ya que las repeticiones de incidentes críticos demostraron la confirmación visual de la situación de "gol" o "sin objetivo" en siete ocasiones más. La tecnología, que ya se había utilizado en tres competiciones anteriores de la FIFA, una vez más se demostró en el escenario más grande de todos".



La primera jugada a la que hace mención es la de Bryan Ruiz de Costa Rica, que picó claramente adentro pero como la pelota salió del arco, algunos jugadores reclamaron que no fue gol. Sin embargo con la ayuda de la tecnología se determinó que sí. También le dieron, de la misma manera, un gol a Benzema en Francia-Honduras.

La segunda es sobre la serie de penales entre la selección y Holanda. Vlaar pateó, Romero atajó y la pelota pegó en el travesaño. En el rebote, el futbolista la volvió a tocar (algo prohibido) y por el efecto, la pelota fue a parar dentro del arco. Pero todo estuvo anulado.