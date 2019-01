¿Cuál es la situación actual de Ecuador, primer rival celeste en la Copa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el sorteo de la Copa América realizado este jueves por la noche en Río de Janeiro, la suerte determinó la presencia de Ecuador en el Grupo C, que lidera como cabeza de serie Uruguay. La selección del país del pacífico no está en su punto más alto, pero siempre representa un desafío para la selección uruguaya por el potencial que puede tener.

La actualidad: de Quinteros al "Bolillo".

Hace 16 meses, en septiembre de 2017, cuando Ecuador estaba a solo tres semanas de afrontar las últimas dos fechas de las Eliminatorias para Rusia 2018 (visitar a Chile y recibir a Argentina), la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió de forma unilateral la rescisión del contrato con Gustavo Quinteros. El técnico argentino se había hecho cargo del "Tri" en enero de 2015, con el cual participó de las Copa América 2015 y 2016, además de guiar a la selección en la clasificatoria hacia la Copa del Mundo.

La FEF afirmó que el entrenador incumplió "la meta que él mismo se fijó: ganar tres de los partidos restantes para no depender de otros resultados para la clasificación al Mundial de Rusia 2018", ya que llegaban a la última doble fecha dependiendo de otros resultados.

En ese momento, el también argentino Jorge Célico, director de las divisiones formativas de Ecuador, se hizo cargo de forma interina hasta que en agosto de 2018 Hernán Darío Gómez asumió el cargo de manera definitiva.

El "Bolillo", con amplia trayectoria como entrenador y DT de selecciones como Colombia, Guatemala y Panamá (a la cual llevó a Rusia 2018, clasificándola por primera vez a un Mundial), valoró este viernes en conferencia de prensa los rivales que le tocó para la Copa América, el primer torneo que dirigirá en su nuevo cargo.

Darío Gómez sobre la Copa América.

"Todos los grupos de Copa América son difíciles, en el nuestro están Uruguay, que la ganó en muchas ocasiones; Chile, que ganó los dos recientes torneos, y Japón que tuvo una muy buena participación en el Mundial de Rusia, pero nosotros también vamos a ser difíciles para todos ellos", valoró.



El "Bolillo" encara una etapa especial para Ecuador, en un momento delicado tras quedar afuera de una Copa del Mundo. El país del pacífico solo estuvo en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014 en toda su historia.

Pero el "Bolillo" aseguró que en este momento "para Ecuador todo es prioridad". "Sé que nos ha ido mal en la Copa América, no somos favoritos, pero vamos a ser tan difíciles como toda selección que tendremos de rival".



De todas formas aceptó que "la prioridad mayor será la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022, porque todos en Ecuador hablan de volver al Mundial".

También aseveró que el momento actual del fútbol ecuatoriano es de "transición", por la renovación que actualmente sufre el plantel.



En marzo tendrá dos amistosos en Estados Unidos, uno contra la selección local y otro ante Honduras.

La renovación: 11 jugadores se mantienen de 2016.

En el comunicado de despido de Gustavo Quinteros en septiembre de 2017, la FEF hablaba que la Federación tomó la decisión ante la insensibilidad del entrenador de "dejarnos en libertad de llevar adelante el recambio que se impone en la selección". Ese mencionado "recambio" es el que ahora lleva adelante Hernán Darío Gómez.

Comparando los planteles de Ecuador de antes y ahora hay gran diferencia. De los 23 jugadores que fueron a la Copa América 2016, la última edición del torneo que volverá en 2019 en Brasil, hay solo 11 jugadores que se repiten en la última convocatoria, para los amistosos de noviembre pasado contra Perú y Panamá.



Los 11 que se repiten. Goleros (2): Maximo Banguera (33 años, Barcelona) y Alexander Domínguez (31 años, Vélez Sarsfield).



Defensas (4): Arturo Mina (28 años, Yeni Malatyaspor de Turquía), Juan Carlos Paredes (31 años, Emelec), Cristian Ramírez (22 años, Krasnodar de Rusia), Gabriel Achilier (33 años, Monarcas de México).



Volantes (3): Antonio Valencia (33 años, Manchester United), Jefferson Montero (29 años, Swansea City), Carlos Gruezo (23 años, Dallas de la MLS).



Delanteros (2): Miler Bolaños (28 años, Tijuana de México), Enner Valencia (29 años, Tigres de México).

Por su parte hay 13 nombre nuevos que el "Bolillo" convocó para los últimos amistosos, algunos de ellos que ya han pasado por la selección (alguno como Renato Ibarra con larga trayectoria incluso) y otros con sus primeras citaciones.

Los 13 nombres nuevos. Defensas (3): John Narváez (27 años, Melgar de Perú), Christian Cruz (26 años, Liga de Quito), Xavier Arreaga (24 años, Barcelona de Guayaquil)



Volantes (7): Edison Vega (28 años, Liga de Quito), Jhegson Mendez (21 años, Atlético Paranaense), Jefferson Orejuela (25 años, Liga Deportiva Universitaria), Jefferson Intriago (22 años, Tigres de México), Romario Ibarra (24 años, Minnesota United de la MLS), Renato Ibarra (28 años, América de México), Manu Balda (26 años, Emelec).



Delanteros (3): Ayrton Preciado (24 años, Santos Laguna de México), Jhon Cifuente (26 años, Pyramids de Egipto), Brayan Angulo Tenorio (23 años, Emelec).​

El camino de Hernán Darío Gómez en la "Tri" recién comienza, está en los primeros meses de trabajo y tiene la clasificación al Mundial de Catar 2022 como objetivo, aunque en el medio está el desafío de la Copa América de por medio, un torneo que como definió el mismo DT "nos ha ido mal en la Copa América".

La Copa América, el debe de Ecaudor.

El "Tri" es una de las dos selecciones de la Conmebol, junto con Venezuela, que nunca ganó el torneo que comenzará el próximo 14 de junio en en el Morumbi de São Paulo. Pero incluso pocas veces ha estado entre los primeros del torneo y nunca, ni siquiera, se ha llevado una medalla.



Su primera participación fue en Perú 1939, cuando por aquel entonces el formato era un todos contra todos con un solo grupo. En sus primeras participaciones no logró grandes resultados (puestos 5°, 6° o 7°). Y no fue hasta en su novena participación que se destacó.

Solo dos veces en su historia logró meterse entre los cuatro mejores del torneo, siendo cuando fue local en 1959 (una de las dos ediciones de ese año junto a Argentina 1959) en la que quedó en el cuarto lugar.



Para la edición de Uruguay 1967 no logró clasificar, siendo eliminado en las eliminatorias previas al torneo y en las ediciones de 1975 a 1991 quedó eliminado en fase de grupos.

Recién en 1993, nuevamente cuando fue el anfitrión del torneo, logró destacarse con un cuarto lugar. Pero desde ese entonces hasta el presente solo dos veces de nueve pudo pasar la fase de grupos: en Bolivia 1997 y Estados Unidos 2016, en la última edición.



El balance en las Copa América. Desde que el formato es con fase de grupos y playoff, solo tres veces logró pasar la primera etapa (una de ellas en la última edición). Pero solo en una logró llegar a semifinales (cayó en el partido por el tercer puesto). El cuarto puesto, su mejor ubicación, lo repite en 1959 y 1993, ambas veces en las que fue el anfitrión.

extra ¿Por qué no está presente Felipe Caicedo?

El delantero ecuatoriano fue el máximo goleador de su selección en las Eliminatorias hacia Brasil 2014, las últimas en la que el país logró una ubicación que le permitió la clasificación al Mundial. Además, una de las figuras del "Tri" en los últimos años. Pero desde hace ya más de un año que el delantero, ahora de la Lazio de Italia, no juega.

El por qué está en una decisión tomada por el jugador de 30 años, que tiene la curiosidad de nunca haber jugado al fútbol en Primera División en su país ya que comenzó en el Basilea de Suiza. Caicedo tomó la determinación de renunciar a su selección con 29 años cuando en septiembre de 2017 la Federación Ecuatoriana despidió a Gustavo Quinteros.

"Quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la Selección. Quiero agradecer a todos los que siempre estuvieron ahí", expresó el futbolista a través de su cuenta de Twitter.

Quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la Selección . Quiero agradecer a todos los que siempre estuvieron ahí — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) 15 de septiembre de 2017

"Totalmente en desacuerdo con la decisión de mantener al margen al técnico Quinteros, si bien es cierto los resultados no han sido buenos, no tiene toda la culpa de esto, somos un equipo y eso implica jugadores y todo lo que rodea", agregó.



Luego dijo que "lo mínimo es dejar que se termine este proceso, las decisiones que se han venido tomando no son las correctas, (Quinteros) está en su derecho de no querer renunciar a nada ya que para eso firmó contrato".



"Con esto ya pueden insultarme todo lo que quieran, siempre diré lo que pienso, que no hemos estado a la altura en los últimos partidos", finalizó el goleador que ahora hace falta en la renovación de Ecuador.