Las llamadas se repitieron, en algún caso con insistencia, pero Fabián Coito reveló que nunca evaluó la posibilidad de abandonar a la Selección juvenil Sub 20 de Uruguay a mitad del camino.

“Desde hace tiempo que me están llamando y dejándome en claro que me consideran como posible entrenador, pero no voy a cortar el vínculo con la Selección a mitad de camino. La verdad es que ni siquiera lo consideré”, remarcó Coito a Ovación.

El entrenador del combinado juvenil indicó que su relación con la AUF nunca estuvo en tela de juicio y ese aspecto lo dejó en claro a quienes querían incluso avanzar en los ofrecimientos que le presentaban.

“A mi me encanta el trabajo que estoy realizando con Uruguay y lo haría toda la vida, claro que para el futuro dependerá de muchos factores”, subrayó Coito.

El DT destacó que estaría dispuesto a evaluar ofrecimientos del exterior siempre y cuando no tuviera un contrato con Uruguay. “Siempre es bueno afrontar nuevos desafíos y hasta mejorar en todo sentido, porque los contratos que pueden llegar desde afuera quizás sean inalcanzables en el mercado local, pero hoy tengo contrato con la AUF hasta la finalización del Sudamericano (de Chile) y en caso de clasificar al Mundial de Polonia existen cláusulas de renovación”.

En tal sentido, Coito informó que hay ciertas pautas que deberían ajustarse porque la formalización del acuerdo pasa también por un nuevo vínculo.

Si bien no quiso ofrecer detalles de qué Federación de fútbol le ofreció la conducción de su selección, negó que haya sido la de Panamá y señaló que su respuesta fue contundente: “no los dejé que avanzaran porque les dije que tenía contrato con Uruguay”.

Además, reconoció que “quedamos en seguir en contacto y hablar más adelante, respetando los plazos que puse arriba de la mesa”.

Por último, el DT se mostró ilusionado de poder realizar un gran Sudamericano juvenil.

El Sudamericano.

Se jugará por cuarta vez en Chile. Será entre el 17 de enero y 10 de febrero de 2019.​

El Mundial

La XXII Copa Mundial de Fútbol Sub 20 se llevará a cabo en seis ciudades de Polonia entre el 23 de mayo​ y el 15 de junio de 2019.