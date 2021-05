Simeone: "Suárez es Suárez. Tuve suerte, pero es Suárez, habla por sí solo el apellido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Atlético de Madrid se consagró campeón de LaLiga de España y su técnico, Diego Simeone, fue ovacionado por sus jugadores tras el logro colectivo. El equipo "colchonero" derrotó 2-1 a Valladolid con gol de Luis Suárez y llegó a su título 11 en España.

Una vez finalizado el partido y los festejos donde los futbolistas rebolearon al "Cholo" por los aires, el entrenador prestó declaraciones sobre la consagración. "El mundo vive una situación muy triste, muy dura. Ojalá podamos haberle dado alegría a un montón de gente que la está pasando mal", expresó el argentino.

"Las primeras sensaciones que me vienen en un año tan complejo, con muchos amigos y familiares que se murieron, es que justo este año salga campeón el Atlético es diferente, fue un año difícil como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho. Uno de los mejores años para salir campeón es este", declaró Simeone.

El "Cholo" no olvidó agradecer a sus jugadores: "32 fechas, no sé, perdí la cuenta. Solo puedo decir que son enormes; agradecimiento total, sobre todo a los que jugaron menos, porque han tenido un enorme respeto para con el equipo y conmigo y se llega a un objetivo en equipo. Lo fuimos en todo momento".

El club tiene futuro

"Lo primero que me salió fue empezar a reírme. Es una alegría que me nace de adentro y pudimos volver a hacerlo. Hoy repasaba cuando dejábamos el Calderón, estábamos viendo si seguíamos, si me iba a quedar o no, y yo dije que sí, que me iba a quedar porque el club tenía futuro y no me equivoqué, porque tiene futuro".

"Olé Olé, el Cholo Simeone" y "ganar, ganar y ganar", fueron las frases cantadas por todos los fanáticos a las afuera del estadio. A ellos se sumaron cadenas de vehículos que acompañaron el festejo madrileño.

Los elogios a Suárez

"La zona Suárez muchachos, lo dije hace dos días, posiblemente tuve suerte, pero es Suárez, habla por sí solo el apellido", aseguró.

Los títulos del Atlético con Simeone

-Supercopa España 2013/2014

- Copa del Rey 2012/2013

- Europa League en las temporada 2011/2012 y 2017/2018

- Supercopa Europa 2011/2012 y 2017/2018

- LaLiga 2013/2014 y 2020/2021