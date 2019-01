Siguen llegando los excelestes

Rampla Juniors vuelve a dar un batacazo. Los picapiedras contrataron a Álvaro Fernández, que se suma a Juan Albín. El conjunto rojiverde se sigue armando a muy buen nivel al sumar a otro exceleste.



El “Flaco”, que estuvo jugando hasta la pasada temporada en San Martín de Tucumán, regresa al fútbol uruguayo luego de su último pasaje por Nacional en 2013.



“Tenía muchas ganas de volver a Uruguay. Primero pensé en Wanderers, pero no pudo ser. Era más que nada un deseo personal mío, porque Wanderers es un club al que quiero mucho. Pero ahora estoy muy contento con esta posibilidad de Rampla Juniors”, dijo Fernández en el programa Último al arco, de Sport 890.



El “Flaco” ya tenía casi todo acordado con Rampla Juniors, pero una llamada de Eduardo Domínguez, técnico de Nacional, demoró las negociaciones con los picapiedras. “Me llamó para decirme que me quería en el plantel. Le dije que tenía casi todo arreglado con Rampla y me pidió dos o tres días”, explicó el volante, quien ha jugado últimamente de doble cinco. “Lo económico no iba ser una traba, sé cuál es la situación de Nacional, pero el único interesado en mí era el técnico. Se ve que los demás no me querían. Ayer les comuniqué que iba a arreglar con Rampla”, agregó quien tuvo varias ofertas de Argentina, pero decidió regresar a Uruguay por su familia.



Fernández defendió clubes de México, Portugal, Chile, Estados Unidos, Catar y Argentina. En Uruguay jugó en Uruguay Montevideo, Atenas de San Carlos, Wanderers y dos etapas en Nacional.



Anoche Fernández viajó a Santa Fe, donde los picapiedras están haciendo la pretemporada para conocer a sus nuevos compañeros. Hoy el equipo de Toresani enfrentará a Newell's. Será el segundo amistoso tras haber jugado con Colón de Santa Fe. El viernes cerrarán con Atlético Rafaela.



En la temporada pasada Rampla Juniors se salvó del descenso de la mano del “Tola” Julio César Antúnez. Ahora, con el argentino Julio César Toresani como técnico, buscará afianzarse en Primera División y pelear en los puestos altos de la tabla a fin de intentar volver a clasificar a una copa internacional.