¿Cómo sigue Eriksen tras el paro cardíaco? Esto dijeron su representante y compañeros

El volante de Dinamarca, Christian Eriksen, está "conmovido" por los numerosos mensajes de apoyo recibidos desde su paro cardíaco en pleno partido de la Eurocopa el sábado y permanecerá en observación en el hospital al menos este lunes, indicó su agente a La Gazzetta dello Sport.

"La mitad del planeta contactó con nosotros, todo el mundo se preocupó. Ahora solo tiene que descansar. Con él están su mujer y sus padres. Seguirá en observación aún mañana (lunes), quizá también el martes", explicó Martin Schoots, citado este lunes en el periódico deportivo italiano.

"Pero sobre todo él desea dar ánimos a sus compañeros contra Bélgica", el jueves, añadió.



"Nosotros hablamos (el domingo por la mañana). Él bromeó, estaba de buen humor, lo encontré bien. Todos queremos entender lo que le pasó, él también; los médicos hacen pruebas con profundidad, eso llevará tiempo", estimó el agente.



"Estuvimos en contacto con él ayer (domingo), lo estamos hoy, y sus condiciones son similares a las de ayer, estables, buenas", confirmó este lunes por la mañana un responsable de comunicación de la Federación danesa.



"Él sigue todavía en el hospital, y le harán exámenes a lo largo del día", añadió en una conferencia de prensa desde Helsingor, al norte de Copenhague.



En la Gazzetta, su agente aseguró haber visto a Eriksen "feliz, porque se dio cuenta de todo el amor que le rodea, de los mensajes que llegaron de todo el mundo".



"Quedó especialmente conmovido por los llegados del mundo del Inter; no sólo de sus compañeros, con los que habló en un chat, sino de los aficionados. Christian no se rinde, él y su familia dan las gracias al mundo entero", indicó Martin Schoots.



El sábado el Inter, club en el que juega desde 2020, su presidente Steven Zhang, su exentrenador Antonio Conte y el nuevo técnico Simone Inzaghi, así como sus compañeros, dieron su apoyo al danés de 29 años, después de su problema cardíaco contra Finlandia.



Romelu Lukaku, su compañero y rival de Dinamarca el jueves, le dedicó los dos goles marcados con Bélgica.



Los jugadores daneses criticaron a la UEFA por reanudación del partido



El arquero de la selección danesa Kasper Schmeichel y el delantero Martin Braithwaite lamentaron este lunes haber tenido que decidir si el partido Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa debía reanudarse mientras que se hallaban aún conmocionados por el dramático problema de su compañero Christian Eriksen.



"Nos vimos en una posición en la que, a título personal, creo que no debimos habernos visto", indicó Kasper Schmeichel.



"Teníamos dos opciones: volver el día siguiente (domingo) a mediodía, o reanudar el partido", explicó el arquero del Leicester. "Habría sido necesario que alguien más arriba que nosotros dijese que no era el momento de tomar una decisión así, y que deberíamos sin duda esperar al día siguiente para decidir".



"Pero lo que pasó, pasó, y espero que extraigan enseñanzas", prosiguió, rindiendo homenaje a los médicos, "héroes" del día. Sobre el césped el partido concluyó con una inesperada victoria de Finlandia (0-1) en Copenhague.



Para el delantero Martin Braithwaite, "nos habría gustado tener una tercera opción". Reanudar el partido, "no era un deseo, sino la menos mala de las opciones" propuestas, señaló.



Fue la primera vez desde el dramático paro cardíaco de Christian Eriksen, el sábado contra Finlandia, en que los jugadores se expresaron públicamente.



Braithwaite llegó a derramar algunas lágrimas en aquellos momentos.

"Es una experiencia brutal ver a un compañero y a un amigo en el suelo sufriendo. Evidentemente estamos muy afectados. Pero él (Eriksen) está entre nosotros hoy y yo estoy muy agradecido", afirmó Schmeichel.



El estado de Christian Eriksen en el hospital es "estable, bueno", explicó Jakob Hoyer, director de comunicación de la Federación danesa.



Los jugadores pudieron hablar con él el domingo por videoconferencia.

"Dijo con sus palabras que tenemos que tenemos que disfrutar del partido del jueves (contra Bélgica)", contó Pierre-Emile Hojbjerg, quien falló un penal contra Finlandia tras la reanudación del partido.