Si sigue por el mismo camino, se traerá puntos de Paraguay

Suelo difícil si los hay el paraguayo para cualquier equipo o selección que deba jugar allí. Es cierto que las victorias no faltan, pero que son muy esporádicas, lo son.



Peñarol no está exento de ello y la prueba es que ganó solo cuatro partidos de los 16 que disputó en suelo guaraní. Además, igualó en cinco ocasiones y perdió en las siete restantes.



Aunque el historial es negativo, los duelos recientes lo ilusionan con cosechar unidades que pueden ser vitales pensando en la clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores.



De los últimos tres partidos que disputó el conjunto aurinegro en Paraguay no perdió ninguno, sumando dos empates y una victoria.



En la Copa Mercosur de 1999 Peñarol rescató un empate 2-2 ante Cerro Porteño, mientras que frente al “Ciclón del Barrio Obrero” cosechó la última victoria en Paraguay y fue por 2-1 con goles de Cristian “Cebolla” Rodríguez y Carlos Diogo, por Copa Sudamericana.



El último enfrentamiento en Paraguay fue en 2016 ante Sportivo Luqueño por Copa Sudamericana y se saldó con igualdad 0-0.



Ante Libertad jugó una sola vez en Paraguay y el encuentro se definió con derrota para los aurinegros por 1-0 en la Copa Libertadores de 1968.



Como local, por Copa Libertadores, Libertad de Paraguay se hace fuerte y prueba de ello es que de los últimos 10 partidos perdió solamente dos en esa condición.



Ambos fueron ante rivales argentinos, ya que Tigre lo superó por 5-3 en 2013, mientras que Godoy Cruz hizo lo propio por 2-1 en la Copa Libertadores 2017.



Peñarol no la tendrá fácil, pero si sigue por el mismo camino de los últimos juegos podría robar puntos que lo pueden ayudar a comenzar a ilusionarse con la clasificación a los octavos de final.

Competencia Rival Resultado



Libertadores-60 Olimpia 1-1



Libertadores-61 Olimpia 2-1



Libertadores-65 Guaraní 1-2



Libertadores-68 Guaraní 1-1



Libertadores-68 Libertad 0-1



Libertadores-69 Olimpia 1-0



Libertadores-70 Guaraní 0-2



Libertadores-74 C. Porteño 1-1



Libertadores-74 Olimpia 2-0



Conmebol-94 Cerro Corá 1-3



Libertadores-98 C. Porteño 0-3



Mercosur-98 Olimpia 2-4



Mercosur-99 Olimpia 0-1



Mercosur-99 C. Porteño 2-2



Sudamericana-04 C. Porteño 2-1



Sudamericana-16 Sp. Luqueño 0-0