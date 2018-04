Si sigue así, la van a llamar la Mohamed Salah League

Mohamed Salah va camino a convertirse en el futbolista más importante de la Premier League. El delantero egipcio consiguió ahora, por cuarta vez en la temporada, adueñarse del rótulo de mejor jugador del mes.



Con la distinción conseguida en marzo, a la que deben sumarse las que logró en noviembre, diciembre y febrero, nada parece que pueda detenerlo en la búsqueda del título de "jugador del año".



La nominación de "PFA Player of the Month" en marzo tiene como respaldo los Liverpool los números de récord: seis goles en tres encuentros. En total lleva 38 esta temporada: 29 en la Premier y 7 en la Champions. Además, suma 13 asistencias, lo que le hace ser el jugador insignia para el técnico alemán Jurgen Klopp.



Salah está despertando el interés de muchos clubes, pero en Anfield no quieren ni oír murmullos de una supuesta transferencia. Las ganas de que el extraordinario delantero prosiga ligado a Liverpool son tan tan grandes que le van a ofrecer un nuevo contrato por el que pasará a ganar unos 228.000 euros a la semana.