Nahitan Nández: "Que sigan hablando, pero estamos en la final"

"Estoy feliz por la clasificación, eso no me lo saca nadie. La verdad que por momentos, no sé si sufrimos, pero no la pasamos del todo bien. Teníamos claro que había que mantener la diferencia que traíamos y buscar de hacer un gol. Se dio así, en el segundo tiempo se nos vinieron bastante, pero pudimos controlarlo y llevarnos la clasificación", dijo Nahitan Nández a Fox Sports tras eliminar a Palmeiras y conseguir el pasaje a la final frente a River.

"Ahora hay que disfrutar este momento con la familia, con los seres queridos y después sí ya meter la cabeza en lo que se viene. Es un clásico y una final de Libertadores, un partido muy especial y de los más lindos de jugar", señaló el uruguayo.

"Estos partidos se definen en los detalles. Es una final, contra River, y esperemos estar a la altura", añadió.

"QUÉ SIGAN HABLANDO, PERO ESTAMOS EN LA FINAL" - Nahitan Nández no escondió la alegría por la clasificación y se animó a hacer un chiste sobre una posible broma a Camilo Mayada.

Sobre Boca, recalcó: "Llevo poco tiempo en el club, pero me siento muy feliz. Estoy muy agradecido a la gente. Esto es algo inexplicable. Que sigan hablando, pero estamos en la final"

Finalmente, consultado sobre si se iba a comunicar con Camilo Mayada en la previa a la definición, bromeó: "Capaz que lo invito a un asado en casa y le meto algo raro en la carne". "Tengo la mejor con él, es un crack", aclaró entre risas.