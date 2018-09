Siete pases de los grandes que no lucieron

Durante el 2018, los grandes apostaron a jugadores que no siempre rindieron de la manera esperada. Algunos están en el plantel y otros ya se han marchado, pero no estuvieron al nivel de lo que se esperaba de cada uno.

El 2 de febrero cerró su vínculo con Nacional tras un ida y vuelta que lo tenía a maltraer al joven volante que llegó desde Plaza Colonia. Los tricolores decidieron su contratación a pesar de que el futbolista no se había recuperado totalmente de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en el Mundial de Corea del Sur 2017 con Uruguay y cuando parecía que volvía, se resintió y debió ser operado nuevamente. Sigue recuperándose.

"Se me cumplió un sueño que tenía desde chico porque siempre quise jugar en Nacional. Hoy puedo decir que estoy acá”, dijo en su presentación en los tricolores.

Llegó a Peñarol a pedido expreso de Leonardo Ramos, quien lo había tenido en Progreso. Estaba jugando en The Strongest de Bolivia, que casualmente iba a ser rival del equipo uruguayo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El “Toco” apenas disputó ocho partidos con la camiseta del equipo aurinegro y sus rendimientos no fueron los esperados. En julio se fue a jugar al Cobreloa de Chile.

"Cuando me vean jugar se darán cuenta que soy el típico zaguero uruguayo. Intenso en la marca y no me gusta dar ninguna pelota por perdida”, dijo el “Toco” al llegar.