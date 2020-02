"Siempre he ido en contra de los pronósticos", Luis Suárez quiere volver antes de tiempo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez brindó una entrevista a RAC1 desde la ciudad deportiva del Barcelona y dijo que está "convencido" de que volverá a jugar esta temporada. Al 'pistolero' le pronosticaron cuatro meses de baja tras ser intervenido de la rodilla derecha en enero pasado, pero se mostró "convencido" de que volverá a jugar esta temporada.



"Siempre he ido en contra de los pronósticos. Quiero demostrar que no son cuatro meses. Estoy convencido", afirmó Suárez.

"Estaba jugando de la manera que estaba jugando porque estaba acostumbrado a jugar con el dolor" Luis Suárez Sobre su lesión en la rodilla

El delantero uruguayo confesó el empeño que le está dedicando a su recuperación y es que desde que la ha empezado solo ha tenido "un día libre" para poder reaparecer esta misma temporada, pero siempre con la precaución suficiente: "El doctor Cugat quedó sorprendido (de lo bien que va su recuperación) y le daba miedo que fuera demasiado rápido", admitió Luis.

"Uno tiene que estar acostumbrado a las críticas. Cuando jugaba era porque jugabas mal y ahora le haces falta al equipo. Estaba jugando de la manera que estaba jugando porque estaba acostumbrado a jugar con el dolor", confesó Suárez que recordó los problemas físicos que ha tenido y cómo por haber seguido en competencia terminó forzando otras zonas.



"Vas forzando otras zonas de la rodilla, se van juntando y te va generando problemas, todos los jugadores tienen un proceso de recuperación, tres cuatro, cinco meses pero en ese sentido soy muy fuerte para soportar las críticas y volver antes de lo que dicen".

"Me hice el fuerte pero derrumbé" Luis Suárez Al enterarse que la recuperación de la lesión demandaría más tiempo

El 'pistolero' explicó además que su vuelta a las canchas pudo ser más rápida si en la intervención solo le cortaban un 'trocito' del menisco en vez de suturar. La sutura hace que sea más seguro para Suárez volver a jugar y no romperse en el corto plazo y él cree que "le alargaron la carrera a futuro" por "el nivel en el que se está en el Barcelona y la exigencia que tiene".



"Me hice el fuerte pero me derrumbé porque no me lo esperaba", dijo el delantero del Barcelona cuando se enteró por el doctor luego de la intervención que la recuperación demandaría más tiempo.

Con 33 años recién cumplidos, Luis Suárez finaliza contrato con el Barça el 30 de junio de 2021, pero a él le gustaría renovar con la entidad azulgrana.

"Estoy feliz aquí, mi familia está más que contenta aquí. Estoy en un club donde he querido estar y me siento útil. La decisión tiene que venir del club, porque yo quiero seguir", afirmó.



competencia Braithwaite, Martínez y posibles contrataciones

Pese a sus ganas de seguir siendo importante en el Barça, Suárez tiene claro que el equipo necesita otro '9' en su plantilla y avaló al argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez por el que fue consultado en la entrevista.



"Hay que entender que las decisiones no las tomamos los jugadores". "Yo hace dos años vengo diciendo que hay que traer a un delantero joven para que aprendiera, para que aceptara el rol que tiene para cuando yo me vaya del club, pero no me hicieron caso".



"Lautaro tiene muchísimas condiciones. Es un jugador que en el segundo año en Italia lo está haciendo a un gran nivel", afirmó Luis Suárez.



Martín, por Braithwaite, "para mí va a sorprender y por los jugadores que tiene al rededor en el Barcelona puede demostrar todo su potencial".

clásico Barcelona visitará al Real Madrid el domingo

"Es difícil porque el Madrid cuánto más se le ha pegado ha sabido responder y el clásico es el partido ideal para demostrar. Pero saben del equipo que tienen en frente y nosotros también sabemos pegar en estos momentos".

De ganar Barcelona sería "un lindo golpe pero no definitivo" Luis Suárez Sobre el clásico del próximo domingo

Sobre las especulaciones de un posible triunfo del Barça en el clásico, Suárez dijo que sería "un lindo golpe pero no definitivo". El uruguayo admitió que no irá al Bernabéu y fue totalmente sincero: "si sufro mirando por televisión imagínate en la cancha el domingo".