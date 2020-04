Siempre en ascuas: 18 años cuidando a los que valen millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el argentino Daniel Passarella asumió como técnico de la selección uruguaya, le exigió a la AUF que hubiera seguridad. Miguel Zuluaga presentó su curriculum y fue seleccionado. Trabajó 18 años en la seguridad de los celestes como contratado, pero nunca firmó el vínculo, ni siquiera al principio.

Trabajó con Passarella, con Víctor Púa, Juan Ramón Carrasco, Jorge Fossati y Óscar Tabárez. Fue a tres Mundiales y se ocupó de la seguridad de muchísimos futbolistas. Sin embargo, sólo uno de ellos lo llamó cuando lo echaron. El único que le sigue mandando mensajes hasta hoy.

Eso y la manera en que tuvo que salir de la AUF, cuando le comunicaron que no iría al Mundial de Rusia por una serie de denuncias que realizaron distintas organizaciones acusándolo de haber presenciado actos de torturas durante la dictadura militar, es lo que más le duele.

Al principio no quería hablar ni volver sobre el tema. “Ya está todo olvidado”, dijo Zuluaga pero luego se fue entusiasmando al dialogar sobre sus años celestes.

“Cada técnico tenía sus cosas, había que adaptarse un poco. Passarella fue el que más me enseñó porque ya había estado en a selección argentina y tenía mucha experiencia en seguridad. Me explicó muchas cosas. Yo había hecho cursos y había trabajado en la seguridad de Luis Alberto Lacalle durante su presidencia, pero nunca había estado con una selección de fútbol”, explicó sobre su llegada a la selección en 1999.

“Passarella fue el primero, pero con todos tuve muy buena relación. Jorge, Juan Ramón, Púa, todos. Hace como un mes me lo encontré a Púa caminando por la rambla. Yo no lo había reconocido porque llevaba un gorro, él me gritó y nos quedamos charlando un rato”, dijo y reconoció que su trabajo era muy estresante.

2006 Fossati y los rezos a la virgen Durante las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006, el entonces técnico de la selección, Jorge Fossati, llevaba a los futbolistas a rezarle a la virgen de Lourdes. “Al principio era obligatorio ir, después iban sólo los que querían”, recordó Zuluaga.

“Tenés la responsabilidad de cuidar personas que valen millones de dólares. No sé si es más difícil que estar a cargo de la seguridad de un presidente, son cosas diferentes. Con Lacalle yo era el encargado de la seguridad pero éramos ocho personas alrededor suyo. En cambio en la selección era yo solo para cuidar a muchas personas. Quise llevar otros policías más para que trabajaran conmigo, pero la Asociación no lo permitió. Siempre me decían que iban a poner a otro, pero nunca lo hicieron. Y eran muchas personas a cuidar”, aseguró.

Zuluaga con Diego Lugano en uno de los partidos del Mundial de Sudáfrica. Foto: El País.

“Por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica los jugadores fueron muy asediados. Los Forlán, los Lugano y más acá, Cavani y Luis (Suárez). Y no todos son iguales, a algunos les gustaba que les vinieran a pedir fotos, pero a otros no. Todos eran muy especiales. En el grupo que fue el Mundial del 2002 había personas muy difíciles. El ‘Chino’ Recoba era uno de los más especiales. No le gustaba que nadie lo molestara”, relató.

“Yo siempre me llevé muy bien con todos los futbolistas. No tuve ningún problema con un jugador y eso que pasaron muchísimos por la selección. Pero ni un sí ni un no. Yo me ubicaba en mi trabajo de seguridad. Y los jugadores eran los jugadores. Pero me respetaban mucho”.

EL ESTRÉS. El exencargado de la seguridad de la selección explicó a su vez, que los momentos de mayor estrés eran durante los partidos. "Muchas veces los muchachos no tienen mucha noción de la seguridad que hay que tener ni de la forma en que tenían que cuidarse porque locos hay en todos lados. Y yo tenía terror que un día a algún jugador le dieran un puntazo con un cuchillo o algo y lo imposibilitaran de jugar por dos o tres meses. Esas eran las cosas que me tenían siempre en ascuas. O las llegadas a los diferentes países donde íbamos”, explicó e insistió sobre el dolor que le produjo tener que salir de la AUF.

Aseguró que las cosas de las que lo acusaron no eran ciertas. “Hicieron caso de una mentira que yo luego pude aclarar. Concurrí a todos los juzgados donde decían que yo tenía una causa abierta. Y en ninguno había nada. Fui interrogado por la jueza Staricco, pero no pudieron probar nada porque no tenían elementos. Yo no había hecho nada de lo que se me acusaba. Como le dije a Valdez y a Balbi en su momento, iban a cometer una gran injusticia conmigo”, enzatizó. “Que estuve en Inteligencia es cierto y nunca lo oculté, estaba en el curriculum que presente a la AUF como lo del presidente Lacalle. Después mi abogado le hizo llegar a la Asociación las pruebas que no había nada en mi contra, pero luego vino el problema de Valdez, la intervención de la FIFA y todo quedó así”.

capitan Diego Godín: el aprecio “Para nosotros Miguel era, por lo que conocimos de él en todos estos años, una persona muy querida. Le teníamos mucho aprecio. Pero la decisión fue de la AUF y tenemos que respetarla”, dijo en su momento el capitán celeste Diego Godín tras la salida de Zuluaga.



No haber recibido apoyo de parte del cuerpo técnico celeste ni de los jugadores en el año y medio que transcurrió desde su salida, también le dolió. “Solamente un jugador me llamó y me sigue mandando mensajes, pero no lo voy a nombrar porque no sé si el quiere que lo haga. El resto no, evidentemente pensaron que tuve algo que ver en las acusaciones que me hicieron. No encuentro otra explicación. A algunos les mandé las mismas pruebas que a la AUF, pero no me llamaron. Tabárez tampoco, nunca más. Fue como un combo: eso y lo de la AUF. Me dolió mucho, pero ya pasó y hoy me encuentro bien”.

Y al final destacó lo positivo. “Estoy muy agradecido por todos esos años que pase con la selección. Son pocos los que tienen tres Mundiales arriba y estando en la cancha. Lo de Sudáfrica fue lo más lindo”.

BRASIL La mayor tristeza la vivió con Suárez Al decir cuáles fueron sus momentos de mayor felicidad con la selección, el exseguridad no difiere mucho del resto de los uruguayos y elige el Mundial de Sudáfrica y la Copa América que Uruguay ganó en Argentina en 2011. Asegura a su vez, que el peor fue cuando sacaron a Luis Suárez del Mundial de Brasil tras su mordida al defensa italiano Chiellini.

Zuluaga siempre tuvo una gran relación con el goleador salteño y era de uno de los que más se ocupaba. Por ejemplo, muchas veces el encargado de la seguridad arreglaba que saliera directamente desde la pista del aeropuerto en una camioneta, eludiendo así a periodistas e hinchas, cuando llegaba a Montevideo a jugar con la selección. Y lo mismo sucedía cuando partía.

Según explicó Zuluaga se trataba de un pedido del Barcelona y de intentar que el astro celeste siguiera teniendo en su país los mismos privilegios y costumbres de los que gozaba cuando viajaba con su equipo.