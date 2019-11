"Este ha sido un año de mucho crecimiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando todavía no se acallan los ecos de la consagración de Peñarol como tricampeón uruguayo, comienzan los balances de una temporada que sin dudas fue de gran destaque del fútbol femenino.

En el recuento general las “carboneras” marcaron un registro hasta ahora único, con 22 partidos disputados y con igual número de victorias lo que tiene a su plantel y dirigentes muy conformes con lo realizado en esta temporada.

Su entrenador Daniel Pérez cumplió 80 encuentros dirigiendo al primer equipo y sus números son impactantes, porque obtuvo 61 victorias, 10 empates y tan sólo 9 derrotas.



Sin embargo cree que el fútbol femenino todavía no ha logrado ser lo realmente competitivo cuando se sale de fronteras.



“Hicimos un gran papel en Copa Libertadores de América, pese a quedar eliminados en primera fase. Se le jugó de igual a igual a Huila que era el último campeón, se empató con Colo Colo en un encuentro que fuimos notoriamente perjudicados y caímos con Cerro Porteño con un gol en la hora. Por ahora estamos lejos de llegar a los primeros lugares”.

A nivel local, la competencia éste año se circunscribió en lo que podían hacer los dos grandes y ellos fueron los animadores del torneo hasta el final mismo.



Dentro del plantel 2019, se encuentra Idanis Mendoza, futbolista venezolana que nos sorprendió por su gran ductilidad, velocidad, aplicación a la marca y una gran proyección cuando se lanzó al ataque.



La espigada deportista llegó a nuestro país en el 2017 donde fue incorporada por Colón, posteriormente viajó a Colombia y desde hace un año y medio regresó a Uruguay para defender a Peñarol.

“El Uruguay es un país muy bonito, pero no me acostumbro al frío, espero lo antes posible que lleguen los días con más calorcito” nos expresaba Idanis con tono caribeño.



Sin embargo su adaptación al país se ve a primera vista, cuando llega con termo y mate debajo del brazo y como una uruguaya más nos dice “ya es parte de mí, me gusta y me acostumbré a tomar mate todo el día”.

La realidad de un deporte amateur, marca que muchas de estas chicas previo a llegar a los entrenamientos lleguen con varias horas en sus trabajos particulares o cursando distintos estudios.



Alejandra García con 33 años es de las futbolistas con mayor experiencia en el plantel aurinegro y nos recuerda sus comienzos.



Pensando en el futuro todos expresan lo mismo “el fútbol femenino crece día a día en todo el mundo, es cuestión que en Uruguay los dirigentes se den cuenta de esto”…

“De chica jugaba al fútbol con mi hermano y sus amigos. Sin embargo me inicié en el handball, pero lo que más me gustaba era el fútbol. Comencé en el club Náutico, luego pasé a River Plate y desde hace 4 temporadas llegué a Peñarol donde me siento muy contenta”.



En la otra punta del plantel y con solamente 19 años, Catia Gómez es la arquera suplente de la imbatible Sofía Olivera. Su fanatismo por el club de las once estrellas se aprecia en cada respuesta.



“Yo disfruto doblemente porque soy jugadora, pero por sobre todo soy hincha. Mi hermano también es arquero y está en juveniles del club” añadió.



